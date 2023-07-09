تعرف على مميزات MG RX-5 PLUS بالسوق المصرية | صور

أعلنت شركة إم جي الصينية عن إنتاج سياراتها العائلية الجديدة MG RX 5 PLUS، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقدم بتحديثات جديدة منها مقدمة أكثر حداثة، بالإضافة إلي شبك أمامي ثلاثي الأبعاد يمتد على مقدمة السيارة علي شكل حرف X.

إم جي RX 5 PLUS الجديدة فئة الـ SUV الرياضية

- أبعاد إم جي RX 5 PLUS

إم جي RX 5 PLUS الجديدة فئة الـ SUV الرياضية

تأتي سيارة إم جي RX 5 PLUS الجديدة داخل سوق السيارات المصرية بطول 4571 مم، وعرض 1855 مم، وارتفاع 1719 مم، وطول قاعدة عجلات يطل الي 2708 مم، وتصل مساحة صندوقها الخلفي الي 430 لتراً.

- مقصورة إم جي RX 5 PLUS

تمتلك مقصورة سيارة إم جي RX 5 PLUS الجديدة فئة الـ SUV الرياضية العديد من التكنولوجيات الجديدة منها، تكييف هواء ثنائي المناطق، ونظام دخول ذكي بدون مفتاح، وزر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح ، وفتحة سقف بانوراما، ومقعد سائق كهربائي، وشاشة تعمل باللمس مقاس 14.1 بوصة، وميزة توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاحن لاسلكي، ونظام ملاحة متطور، وGPS، ولوحة عدادات ديجيتال لتقديم المعلومات أمام السائق مقاس 12.3 بوصة، وكاميرا للرؤية المحيطية، وحساسات للركن.

إم جي RX 5 PLUS الجديدة فئة الـ SUV الرياضية

بالإضافة الي أن سيارة MG RX 5 PLUS العائلية تحتوي أيضا علي عدد 6 وسائد هوائية، وبرنامج الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانعة لانغلاق العجلات، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل "EBD"، و مساعدة الطوارئ بالفرامل "EBA"، ونظام التحكم بالفرامل أثناء الانعطاف، ونظام التحكم أثناء نزول المنحدرات ، ونظام التحكم بالجر "TCS"، وإمكانية مسح أقراص المكابح "BDW".

- محرك MG RX 5 PLUS

إم جي RX 5 PLUS الجديدة فئة الـ SUV الرياضية

زودت سيارة MG RX 5 PLUS بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 171 حصان، وعزم أقصي للدوران 275 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وتصل سرعة RX-5 PLUS القصوى الي 190 كم/ساعة .

- تصميم MG RX 5 PLUS الخارجي

إم جي RX 5 PLUS الجديدة فئة الـ SUV الرياضية

تظهر سيارة MG RX 5 PLUS العائلية الجديدة بالعديد من المميزات منها، مصابيح جديدة LED أمامية، ومصابيح LED خلفية، وتصميم مصممة انسيابي، وجناح رياضي مزدوج، ومخارج عادم بشكل مستطيل بالخلف، وعجلات رياضية مقاس 18 أو 19 بوصة.