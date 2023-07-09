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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لقب وحيد.. تاريخ مشاركات المنتخب الأولمبي في بطولة كأس أمم إفريقيا

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

خسر المنتخب الأولمبي أمام نظيره منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت فى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. 

وتوج منتخب المغرب بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه بعدما تغلب على المنتخب الأولمبي بهدفين مقابل هدف.

تقدم المنتخب الأولمبي بهدف عن طريق محمود صابر وأدرك المغرب التعادل عبر يانيس البكراوي وأضاف أسامة ترغالين الهدف الثاني.   

ونجح المنتخب الأولمبي بعشرة لاعبين في تشكيل جدار دفاعي أمام المغرب منذ طرد محمود صابر.

وشارك المنتخب الأولمبي عبر تاريخه ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 4 مرات.

وتوج المنتخب الأولمبي بلقب كأس أمم إفريقيا بلقب وحيد عبر تاريخ مشاركاته القارية.

وتأهل المنتخب الأولمبي خلال مشاركاته في دورة الألعاب الأولمبية 15 مرة. 

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تاريخ مشاركة المنتخب الأولمبي في أمم إفريقيا  

أقيمت بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، في 3 نسخ فقط طوال تاريخها في عام 2011 وحصل خلالها المنتخب الأولمبي بقيادة هاني رمزي على المركز الثالث وتأهل للأولمبياد.

وفى عام 2015 خرج المنتخب الأولمبي بقيادة حسام البدري من الدور الأول فى بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وفي نسخة 2019 حصد المنتخب الأولمبي فى بطولة أمم افريقيا تحت 23 عاما التي استضافتها مصر وتأهل للأولمبياد بقيادة شوقي غريب.  

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المنتخب الأولمبي فى كأس أمم إفريقيا 2023

خسر المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي بشرف أمام نظيره منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الأمير عبدالله في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. 

تقدم المنتخب الأولمبي بهدف عن طريق محمود صابر وأدرك المغرب التعادل عبر يانيس البكراوي وأضاف أسامة ترغالين الهدف الثاني. 

وافتتح المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مبارياته بالتعادل السلبي أمام النيجر.

ثم استعاد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي زمام الأمور وتغلب على منتخبات مالي والجابون وغينيا ليصطدم بمنتخب المغرب ويخسر بشرف نهائي كأس أمم إفريقيا بهدفين مقابل هدف رغم النقص العددي بعد طرد محمود صابر لاعب بيراميدز ويتأهل الي نهائيات أولمبياد باريس 2024.

المنتخب الأولمبي بطولة أمم إفريقيا هاني رمزي حسام البدري شوقي غريب

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