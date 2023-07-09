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برلمان

الحركة الوطنية يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب | صور

الحركة الوطنية يشارك
الحركة الوطنية يشارك في اجتماع تحالف الأحزاب المصرية

شارك حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب في اجتماع المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية والذي يضم 42 حزبا وسط نقاش واسع حول استعدادات التحالف للمرحلة المقبلة ودعم المشاركة الفعالة في جلسات الحوار الوطني.

واكد اللواء رؤوف السيد علي ان حزب الحركة الوطنية يدعم بكل قوة تحركات تحالف الأحزاب المصرية التي تهتم بضرورة اثراء التجربة الحزبية والحياة السياسية برؤي واقتراحات تحسن من الأوضاع وتخدم الدولة لمواجهة التحديات الصعبة التي تمر بها .

وأضاف اللواء رؤوف في تصريحات له علي هامش انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للتحالف ان المرحلة المقبلة في منتهي الأهمية نظرا لأنها تشهد استحقاقات انتخابية سواء رئاسية او برلمانية كما انها تشهد مناقشات واسعة النطاق في الحوار الوطني الامر الذي يتطلب من الجميع العمل بتجرد وإخلاص من اجل اعلاء مصلحة الوطن والحفاظ علي حالة الاستقرار والمكاسب التي حققتها الدولة المصرية خلال المرحلة المنقضية.

وأضاف اللواء رؤوف مصر ستظل وستبقي فوق الجميع بما لها من تاريخ وحضارة وحاضر يجعل منها محورا مهما في منطقة الشرق الأوسط ينبغي الحفاظ عليه وحمايته من التعرض لمصير مأساوي سقطت فيه كثير من دول الجوار .

شارك في الاجتماع من حزب الحركة الوطنية المصرية الدكتور احمد الضبع نائب رئيس الحزب والأمين العام والنائب عبد الإله عبد الحميد امين التنظيم ، وبحضور الأمين العام للتحالف ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ النائب تيسير مطر وعدد من رؤساء أحزاب التحالف.

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حزب الحركة الوطنية المصرية اللواء رؤوف السيد علي جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني الدكتور احمد الضبع

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