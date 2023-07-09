ارتدي الزي الإماراتي.. حبس مقيم آسيوي في دبي لهذه الأسباب

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، أن النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات تأمر بحبس مقيم من جنسية آسيوية احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وذلك بناءً على مقطع تم رصده على منصات التواصل الاجتماعي للمتهم يظهر فيه مرتدياً الزي الإماراتي داخل معرض للسيارات الفارهة، يتبعه شخصان يحملان لوحاً عليه ما يظهر أنه مبالغ مالية طائلة، ويدير حواراً مع مالك المعرض يطلب فيه شراء سيارة أعلى ثمناً من مبلغ مليوني درهم بأسلوب استعلائي وقد وجهت له عدة اتهامات.

من الاتهامات التي وجهت له حسب الصحف الإماراتية: "استخدام الشبكة المعلوماتية في بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

بالإضافة إلي: "نشر محتوى لا يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي ويسيء إلى المجتمع الإماراتي".