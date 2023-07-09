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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الامتحان جنب بلاعة حمام| صورة مثيرة للجدل لتفاضل الثانوية العامة.. والتعليم تحقق

الصورة المثيرة للجدل
الصورة المثيرة للجدل

أثيرت حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي الآن، بعد أن ظهرت بين الصور التي تم تداولها لـ امتحان التفاضل والتكامل الذي أداه طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة اليوم، الأحد، بعد توزيع الامتحان في اللجان، صور تم اتلقاطها بجوار بلاعة. 

وتساءل الجميع: “كيف تم تصوير امتحان التفاضل بجوار بلاعة، ولجان الثانوية العامة ليس بها بلاعات؟". 

وأشار أولياء الامور المتابعون لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 إلى أن هذه الصورة تكشف عن احتمالية تصوير الامتحان داخل “حمام”، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا من وزارة التربية والتعليم لحسم الأمر واتخاذ اللازم في حالة ثبوت خروج ورقة امتحان التفاضل من اللجنة.

الصورة المثيرة للجدل

وانتشرت على السوشيال ميديا في هذا الإطار مناشدات لوزارة التربية والتعليم مثل: “جيبوا الغشاش والمراقب اللي سمح بخروج الطالب بورقة الامتحان من اللجنة وارحمونا من الغش والفساد”.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه جار التحقيق لمعرفة حقيقة هذه الصور المتداولة لـ امتحان التفاضل الذي أداه طلاب الثانوية العامة 2023 اليوم والتي كشفت عن تصويره بجوار بلاعة.

وقال المصدر: “لن تتهاون وزارة التربية والتعليم في أي وقائع من شأنها مخالفة ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023”. 

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن أي طالب سيتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي يصرح بأنه قام بالغش داخل اللجنة أثناء الامتحان سيتم تصحيح أوراق اجابته في لجنة خاصة، مشددا على أن الوزارة لديها جميع أدوات الرصد لمختلف الفيديوهات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور رضا حجازي إن الطالب الذي يتم رصده من خلال فريق مكافحة الغش الإلكتروني أثناء قيامه بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول يتم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فضلا عن فحص هاتفه المحمول وفي حال ثبوت اتصاله خلال وقت الامتحان بأحد المدرسين بأي وسيلة من الوسائل سواء عبر اتصال هاتفي أو عبر تطبيقات التواصل المختلفة سيتم تحويل المدرس للتحقيق أيضا.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات الحاسمة التي من شأنها التصدي للغش بجميع أشكاله لضمان انتظام سير الامتحانات.

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