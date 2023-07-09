مصرع شخص وفقدان 10 على الأقل جراء غرق قارب قبالة تونس

أفادت وسائل إعلام تونسية، بمصرع شخص واحد وفقدان 10 على الأقل جراء غرق قارب قبالة سواحل تونس.

وذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية اليوم الأحد، أن تونسيًا توفي وفقد 10 مهاجرين غير نظاميين تونسيين بعد غرق زورق انطلق من سواحل جرجيس مساء السبت.

ونقلت الإذاعة عن الناطق باسم النيابة العامة في صفاقس فتحي بوجناح، قوله إنه جرى إنقاذ 11 آخرين بعد غرق المركب.

وفتحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، تحقيقًا في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية كان انطلق من سواحل جرجيس وعلى متنه مجموعة من المجتازين التونسيين وفق ما أكده فوزي المصمودي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن المهاجرين يلقون معاملة إنسانية في بلاده، مضيفا أن قوات الأمن التونسية قامت بحمايتهم ممن جاؤوا إلى تونس ويريدون الاستقرار بها عكس ما يشاع.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن اللقاء شمل أيضا "موضوع الهجرة غير النظامية وما يلقاه هؤلاء المهاجرون من معاملة إنسانية عكس ما تروج له الدوائر الاستعمارية، وعملاؤها من الذين لا هم لهم سوى خدمة هذه الدوائر"، حيث اعتبر البيان أنه "ليس أدل على ذلك من أن مواقفهم هي نفس مواقف الأبواق المسعورة في الخارج، التي تمهد إلى استيطان من صنف جديد، وتزيف الحقائق ونشر الأكاذيب".