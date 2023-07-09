عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع شخص وفقدان 10 على الأقل جراء غرق قارب قبالة تونس

غرق مركب
غرق مركب

أفادت وسائل إعلام تونسية، بمصرع شخص واحد وفقدان 10 على الأقل جراء غرق قارب قبالة سواحل تونس.

وذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية اليوم الأحد، أن تونسيًا توفي وفقد 10 مهاجرين غير نظاميين تونسيين بعد غرق زورق انطلق من سواحل جرجيس مساء السبت.

ونقلت الإذاعة عن الناطق باسم النيابة العامة في صفاقس فتحي بوجناح، قوله إنه جرى إنقاذ 11 آخرين بعد غرق المركب.

وفتحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، تحقيقًا في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية كان انطلق من سواحل جرجيس وعلى متنه مجموعة من المجتازين التونسيين وفق ما أكده فوزي المصمودي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن المهاجرين يلقون معاملة إنسانية في بلاده، مضيفا أن قوات الأمن التونسية قامت بحمايتهم ممن جاؤوا إلى تونس ويريدون الاستقرار بها عكس ما يشاع.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن اللقاء شمل أيضا "موضوع الهجرة غير النظامية وما يلقاه هؤلاء المهاجرون من معاملة إنسانية عكس ما تروج له الدوائر الاستعمارية، وعملاؤها من الذين لا هم لهم سوى خدمة هذه الدوائر"، حيث اعتبر البيان أنه "ليس أدل على ذلك من أن مواقفهم هي نفس مواقف الأبواق المسعورة في الخارج، التي تمهد إلى استيطان من صنف جديد، وتزيف الحقائق ونشر الأكاذيب".

غرق قارب قارب مركب هجرة غير نظامية الرئيس التونسي قيس سعيد سواحل جرجيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

لم يحضر.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك | القصة الكاملة

الحق اشتري| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض.. وتوقعات بوصول الأرز إلى 15 جنيها

ترشيحاتنا

لحماية دول المنطقة من الأخطار.. اعتماد مركز سعودي للأرصاد الجوية مكتبا إقليميا

من هو المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد؟ سيرة ذاتية

لا نملك الصلاحية.. رئيس الأركان الإسرائيلي يهاجم العصيان داخل جيش الاحتلال

لماذا أرسلت تركيا مقاتلي آزوف مع زيلينسكي عند عودته لأوكرانيا؟

اكتساح مصري.. الكاف يعلن التشكيل الأفضل لأمم إفريقيا تحت 23 سنة

وزيري يتفقد قاعات العرض المخصصة لاستقبال معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد عز يحتفل بتخرج نجله .. صور

تعاليلي البيت أديلك الامتحان| حكاية مدرس البحيرة وطالبة الثانوي.. تعدى عليها وهددها بفضحها

ليلة لا تنسى.. تامر حسنى يعلق على حفله بلبنان.. صور

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

فيديو

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد سمكة قرش تقترب من سباح بأحد الشواطئ

لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها من محمد عبد المنصف على طريقتها الخاصة

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ