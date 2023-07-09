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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اللجنة الطبية بالوزراء: الاستجابة لـ4606 استغاثات.. والكشف على 59 ألفا و820 حالة

صدى البلد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد الجهود المبذولة من "اللجنة الطبية العليا والاستغاثات"، خلال النصف الأول من عام 2023 الحالي، من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات" بمجلس الوزراء، والدور الذي تؤديه، بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، في الاستجابة المميزة والتعامل الفوري مع الحالات وتسهيل الكثير من الإجراءات؛ لتوفير الرعاية الطبية اللازمة على مستوى المحافظات جميعها، بعد رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبي.

وأوضح الدكتور حسام المصري، في تقريره، أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المُشار إليها إلى نحو 4606 حالات رُصدت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
               
وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن مجهودات اللجنة، في الفترة ذاتها، شملت صدور 1166 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلًا عن توفير الإجراءات الطبية لـ 584 حالة لمرضى الأورام وعمليات "الجاما نايف".

وأكد رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أيضًا أنه تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 227 حالة خلال النصف الأول من العام الجاري، كما تم إصدار 169 قرارًا خاصًا بعمليات "زراعة النخاع ذات التوافق النصفي"، وكذا إصدار 240 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة.

وأضاف الدكتور حسام المصري أن استجابات اللجنة في الفترة نفسها تضمنت توفير الأدوية لـ 1078 استغاثة تم رصدها، هذا إلى جانب إجراء الكشف على 59 ألفًا و820 حالة بالقوافل الطبية بالمحافظات؛ ومنها قنا، وأسوان، ومطروح.
 

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