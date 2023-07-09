محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الشباب والرياضة

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي وآخر المستجدات لمشروعات قطاع الشباب والرياضة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد محافظ أسيوط أهمية تكثيف الجهود والتعاون بين الجهات المعنية لزيادة معدلات الإنجاز ونهو الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المقررة، مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ ونهو أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بهذا القطاع الهام، والعمل على الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

جاء ذلك خلال لقائه المحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وعلاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط.

وقد استعرض اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات مراكز الشباب والرياضة ونسب التنفيذ في كل مشروع من الـ 82 مشروعا في قطاع الشباب والرياضة بتكلفة 266 مليون جنيه التي وصل إليها حتى الآن، فضلاً عن بحث الحلول والمقترحات وإزالة المعوقات أو أية ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع جميع الجهات.



وشدد محافظ أسيوط على ضرورة النزول الميداني ومتابعة تنفيذ المشروعات ورصد الملاحظات أولاً بأول والعمل على تذليل أي عقبات قد تحدث.

ولفت إلى متابعته المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات بالقرى والنجوع حتى الانتهاء من الأعمال من خلال جولاته الميدانية، فضلاً عن عقد الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي كل قطاع على حدة للاطمئنان على نسب التنفيذ ومراحل العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها.

وأوضح أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية في هذا الشأن، خاصة أن الدولة تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية.

وأشار إلى تقديمه جميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات، وتسخير جميع الإمكانات لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، وبلغ إجمالى عدد المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها فى جميع القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطويرا شاملا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.