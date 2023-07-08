محافظ أسيوط : 200 فرقة طبية تقدم خدماتها للمواطنين بالمجان

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، حملة "100 يوم صحة" مستمرة فى تقديم خدماتها بالمجان للمواطنين بكافة قرى ومراكز المحافظة من خلال 200 فرقة طبية ثابتة ومتنقلة وذلك ضمن فعاليات الحملة التي تستمر لمدة 100 يوم تحت شعار "معاك من أول يوم" لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان في قطاع الصحة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن إدارة الاعلام بالمحافظة اليوم السبت – الى متابعته المستمرة لفعاليات الحملة وتفقده لبعض الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة للاطمئنان على توافر كافة الخدمات الصحية ومتابعة أعمال الكشف الطبي على المواطنين وإجراء التحاليل المختلفة لهم وأعمال التوعية والتثقيف الصحي موجهًا الشكر لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور محمد زين الدين حافظ والفريق الطبي المشرف على الحملة بالمحافظة وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لتحقيق الأهداف المرجوة .

وأضاف ان الحملة انطلقت يوم 25 يونيو وتستمر حتى أول أكتوبر من خلال 200 فرقة طبية لتقديم كافة خدماتها بالمجان للمواطنين من خلال تفعيل 11 مبادرة رئاسية في قطاع الصحة على مستوى المحافظة وتستهدف أماكن تجمعات المواطنين أمام دور العبادة ومحطات القطار والاتوبيس والمواقف والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين موجهًا رؤساء المراكز والاحياء لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة مناشدًا المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة تسهيلا عليهم.



وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، ان فعاليات الحملة مستمرة بكافة القرى والمراكز من خلال الفرق الطبية المتخصصة والمدربة على تقديم الخدمات الطبية لكافة المبادرات الرئاسية ، وتقديم خدمات الطب الوقائي من التطعيمات واللقاحات، وصحة البيئة وسلامة الغذاء، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي ، والوصول الى المواطنين بأماكن العمل والمنازل تسهيلاً عليهم ،بالإضافة الى القوافل العلاجية التى تقدم خدمات الكشف والعلاج والتحاليل والأشعة مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة والعيادات المتنقلة في مختلف التخصصات (الباطنة ، الأطفال، الجراحة، الرمد، الأسنان، أنف وأذن، النساء والولادة، جلدية) بالأماكن العامة والأكثر ازدحاماً لتقديم خدمات الكشف والفحص والعلاج بالمجان وتقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان.

كما تم توفير سيارات متنقلة لتقديم خدمة الماموجرام وخدمات دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتي للثدي وفحص الثدي إكلينيكياً .

وأشار إلى متابعته المستمرة لفعاليات الحملة فضلا عن توجيه مديري الإدارات الصحية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لفعاليات الحملة وعمل تقرير يومي لمعدلات الإنجاز ، لافتًا إلى إنه يجرى العمل بالفرق الثابتة بجميع المبادرات والتسجيل الالكتروني وكذلك الورقي والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والمستهلكات والمطبوعات والتدريب حال الاحتياج لذلك وجاهزية الفرق المتنقلة وانتظام الفرق الثابتة بالوحدات الصحية وأماكن التجمعات بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورؤساء المراكز والأحياء وذلك طوال فترة عمل الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان فضلاً عن تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية والعامة لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد خصصت خطين ساخنين للرد علي استفسارات المواطنين وهما 15300 و15335 وتكثيف الأعمال الإعلامية والتوعوية لخدمات وزارة الصحة وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة مع التنسيق بين منسقي المبادرات الرئاسية وإدارات الطب العلاجي والرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة ومركز المعلومات والتواصل المجتمعي والتوعية وتفعيل كافة المبادرات الرئاسية والبدء في المبادرات المستحدثة واجراء مسوح طبية وتوفير الدواء والعلاج للمرضى وتكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية ونشر الوعي الصحي في مجال الصحة الإنجابية.

IMG-20230708-WA0040

IMG-20230708-WA0041

IMG-20230708-WA0042

IMG-20230708-WA0043

IMG-20230708-WA0033

IMG-20230708-WA0044

IMG-20230708-WA0037

IMG-20230708-WA0034