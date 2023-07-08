عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: رفع 650 طن مخلفات وقمامة بـ 7 مراكز

رفع القمامة بأسيوط
رفع القمامة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن الجهاز التنفيذي للمحافظة لا يألو جهداً في الحفاظ على البيئة نظيفة بكافة الطرق الممكنة والتي من بينها شن حملات دورية لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين في المراكز والأحياء ، وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها والنهوض بقطاع النظافة وفقاً للامكانات المتاحة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ولفت المحافظ، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض حفاظاً على صحة المواطنين، مؤكداً على استمرار حملات النظافة والتطوير والتجميل بقري ومراكز المحافظة والتخلص الآمن من المخلفات والقمامة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن. 

محافظ أسيوط: استمرار رفع نواتج تطهير الترع للحفاظ على صحة المواطنين

محافظ أسيوط: إجراءات رادعة حيال المعتدين على الرقعة الزراعية


وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية بمراكز ساحل سليم والغنايم وصدفا والبداري وأبوتيج وديروط والقوصية بحملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات من أماكن وصناديق التجميع بجميع المناطق بالشوارع والميادين ، وخاصة أمام المدارس والمصالح الحكومية والمساجد والكنائس ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيداً عن الكتلة السكنية فضلاً عن تمشيط وشفط الأتربة من جانبي الطريق باستخدام سيارات الكنس الآلي ؛ وذلك حفاظاً علي نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض.

حيث تم رفع 650 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة ومشاركة عمال النظافة وبإشراف ومتابعة اسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى التابعة.

IMG-20230708-WA0014
IMG-20230708-WA0014
IMG-20230708-WA0018
IMG-20230708-WA0018
IMG-20230708-WA0016
IMG-20230708-WA0016
IMG-20230708-WA0019
IMG-20230708-WA0019
IMG-20230708-WA0020
IMG-20230708-WA0020
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط رفع القمامة بأسيوط رفع المخلفات والإشغالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء| إبراهيم فايق يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة

الدستورية ترفض بطلان مواد المواريث

تطورات أزمة غرامة محمود كهربا مع الزمالك

فضيحة بي بي سي.. اتهام نجم مشهور بدفع مبالغ باهظة لمراهق مقابل صور إباحية

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

بتوصية تلميذ جوارديولا .. تحرك إنجليزي لضم نجم الأهلي

3000 جنيه حدًا أدنى وترقيات.. هدايا الحكومة لموظفي القطاع الخاص والعام في يوليو

مصري بإمكانيات أوروبية| تفاصيل عرض نادي أسباني شهير لضم نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

بتكلفة 40 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذى لمشروع مجمع الصناعات الحرفية

إزالة 17 حالة تعد على أراض زراعية ومخالفات بناء بقرى أسيوط

ترشيحاتنا

3 أشخاص يتحرشون بالمترددين على مطعم بمدينة نصر .. والأمن يتدخل

قرار عاجل فى طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك

الأولى إفريقيا والثانية عربيا.. مصر تجذب الاستثمارات بمليارات الدولارات| تفاصيل

السمنة .. تعريفها وطرق العلاج وكيفية الوقاية منها

الأخ الأكبر يقتل شقيقه الأصغر في بني سويف والسبب "الستات"

أسعار الذهب تنخفض 125 جنيها خلال الأسبوع الأول من يوليو.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في باريس

بنسبة 27%.. الموافقة على أول دواء لعلاج مرض الزهايمر في الولايات المتحدة  

5 عوامل تزيد من إصابتك بسرطان المثانة .. أخطرهم الأولى

بفستان غريب.. إطلالة أصالة في المغرب تثير الجدل

فيديو

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

أنا أول واحد.. نجيب ساويرس يكشف مفاجآت في لقائه بزعيم كوريا الشمالية| فيديوجراف

كشف دوافع جريمته.. تفاصيل علاقة مدنس القرآن المصري في روسيا بحارقه في السويد

رسالة لـ إمام عاشور ... قصة اضطهاد تريزيجيه في الأهلي ومحاولات قطر تجنيسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ