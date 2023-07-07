محافظ أسيوط: استمرار رفع نواتج تطهير الترع للحفاظ على صحة المواطنين

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمواصلة جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في المتابعة الميدانية لأعمال التطهير ورفع المخلفات بالترع والمجارى المائية بنطاق المحافظة وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة والمظهر العام مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة والالتزام بخطة التطهير لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظاً على الرقعة الزراعية.

وأكد محافظ أسيوط على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للري والموارد المائية بالمحافظة لوضع خطة مكثفة لتطهير الترع والمجارى المائية لتحسين الخدمات المقدمة وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع فضلاً عن رفع نواتج التطهير للحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أهمية تنفيذ حملات توعوية للمواطنين بأهمية الحفاظ على المجاري المائية وعدم إلقاء القمامة والمخلفات بها وخطورة ذلك على الصحة العامة وخاصة للقاطنين أمام هذه الترع والمصارف وفي نطاقها لافتا إلى ضرورة تكاتف وتضافر كافة الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وفي هذا الإطار تابع محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري لأعمال تطهير الترع والمجارى المائية بنطاق الوحدة المحلية بالتنسيق الكامل مع الرى والجهات المعنية والتأكد من تطهيرها وتحقيق الإنسيابية اللازمة في حركة تدفق المياه للأراضى الزراعية بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين وحفاظُا على صحة وسلامة المواطنين، منوها بالانتهاء من رفع تراكمات القمامة ونواتج التطهير باستخدام معدات الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية وإزالة كافة تراكمات القمامة المتواجدة على جانبي الترع تحقيقاً للصالح العام وتم نقل كافة المخلفات إلى المدفن الصحي حفاظا على المظهر الحضارى والصحة العامة للمواطنين.

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