محافظ أسيوط: إجراءات رادعة حيال المعتدين على الرقعة الزراعية

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جهود الوحدات المحلية في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية و مخالفات البناء مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تواصل التعامل بكل حزم مع كافة المخالفات لإزالتها المهد واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المعتدين حفاظًا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين مشيرًا إلى أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف.

وكان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية الزراعة ووحدة المتغيرات المكانية وتكثيف المرور الميداني والدورى على لاكتشاف أية حالات تعدى جديدة لضمان التعامل الفورى معها وإزالتها مع الالتزام بتطبيق كافة القرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن مؤكداً بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.

وفي هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عددًا من الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء أسفرت عن إزالة 5 حالات تعدي على أرض زراعية وبناء مخالف وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

نفذت الوحدة المحلية لحي شرق حملة رصد تحت إشراف عبداللطيف فضاله رئيس الحي وتم رصد حالة بناء مخالف بشارع ابراهيم حماد المتفرع من شارع اسماعيل الشريف بمنطقة الوليدية بمشاركة سيد عباس نائب رئيس الحي ومسئولي الاشغالات والإزالات بالحي وعلي الفور تمت الازالة للمخالفة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية كما تم إزالة حالة تعدي أرض زراعية بقرية مير خلال الحملات التي تشنها الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بقيادة اللواء محمد عزت رئيس المركز وذلك على أرض زراعيه بمساحه ٢ قيراط عبارة عن سور من البلوك الابيض بقرية الأنصار التابعه للوحده المحليه بمير.



وشنت رئاسة مركز ومدينة أبوتيج تحت إشراف محمد عبدالراضي رئيس المركز حملة تم خلالها فك شده خشبيه لسقف دور أول علوي غرب السكه بمشاركة أسامة كامل نائب رئيس المركز وفنين الاداره الهندسية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفي حي غرب قام أبوالعيون إبراهيم رئيس الحي وكرم عبدالحفيظ نائب رئيس الحي بتنفيذ إزالة فورية لأعمده الدور الثالث العلوي بأحد العقارات بحارة الزق بغرب البلد بمشاركة قسم الاشغالات والمتابعة الميدانية بينما قام محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري بالإشراف على إزالة حالة تعدي بقرية بعزبة أبو عون بقرية الكوم الأحمر التابعة لقرية عرب مطير.

يذكر أن محافظ أسيوط قرر ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات بناء على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.