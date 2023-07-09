الرئيس السيسي يشهد حلف يمين رؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، حلف اليمين للمستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

وأدى كلا من المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيساً لمحكمة النقض والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيساً لهيئة قضايا الدول.

ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من:

- القاضي محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق.

- المستشار عدلي عبد الفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

- المستشار محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وأعرب الرئيس عن خالص التقدير للمستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد على أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيداً بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.