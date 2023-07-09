نشرة المرأة والصحة.. هبة قطب تحذر الستات من خطأ يدمر الزواج.. خطوبة طفلين تثير غضب رواد السوشيال ميديا

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي:





هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية



قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري بالصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فيديو جديدا تعرض فيه مشكلة يواجهها بعض المتزوجين، وهي الاستفزاز العاطفي، والتي تؤثر بشكل سلبي على العلاقة الزوجية.



خطوبة طفلين في عمر الـ13 تثير الجدل على السوشيال ميديا| ما القصة؟



انتشرت بشكل كبير علي السوشيال ميديا صورة متداولة لخطوبة طفلين في عمر 13 عاما وهاجم رواد السوشيال ميديا بشكل كبير أهل هذين الطفلين، لذلك نرصد في هذا التقرير مخاطر زواج الأطفال وطرق الحد من هذه الظاهرة.



توقف عنها فورا.. أشياء تفعلها يوميا تصيبك بارتفاع الكوليسترول

يعد التدفق الصحي للأكسجين والدم في الجسم كله أمر فى غاية الأهمية، ولكن يتم إعاقة هذا التدفق عندما يكون هناك تراكم للدهون في الأوعية والشرايين ويُعرف هذا أيضًا باسم ارتفاع الكوليسترول فإن نمط الحياة غير المستقر وأخطاء عديدة منها ….

الجسم بيهاجم نفسه .. 37 علامة تكشف الإصابة بمرض غامض



أمراض المناعة الذاتية .. هى خلل يحدث فى الجسم يجعله يهاجم نفسه بدلا من محاربة الفيروسات والميكروبات الضارة التى تتسبب فى الإصابة بالأمراض

