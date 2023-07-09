عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الجسم بيهاجم نفسه .. 37 علامة تكشف الإصابة بمرض غامض

مرض غامض
مرض غامض

 أمراض المناعة الذاتية .. هى حالة تحدث فى الجسم تجعله يهاجم نفسه بدلا من محاربة الفيروسات والميكروبات الضارة التى تصيب الإنسان 
السبب الدقيق لأمراض المناعة الذاتية غير معروف، ومع ذلك هناك عوامل خطر قد تزيد من فرص الإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل بعض الأدوية والتدخين.
 

لماذا يجب عليكِ وضع عملة معدنية فى الفريزر؟.. اعرفي السبب

ماذا يحدث عند وضع الأسبرين على الوجه

الحزن ضيع صوتها.. مذيعة شهيرة فقدت النطق لسبب نفسي وهذه روشتة العلاج

النوم أمام المروحة في الليل يصيبك بـ 3 مشاكل قوية| اكتشف الحلول

وبالتأكيد فإن الاكتشاف المبكر لأمراض المناعة الذاتية يريح المريض من متاعب عديدة ويساعده فى السيطرة على الالم وتقليل المضاعفات، ولكن للأسف عادة يذهب المصاب لعدد كبير من الأطباء وقد يستغرق الأر سنين حتى يكتشف أن سبب معاناته أحد أمراض المناعة الذاتية.


ووفقا لما جاء فى موقع “كليفلاند كلينك ” نكشف لكم أهم أعراض أمراض المناعة الذاتية حسب الجهاز المتضرر فى الجسم، وهى: 

 

أمراض المفاصل والعضلات:

آلام في العضلات.
آلام المفاصل وتيبسها وتورمها.
ضعف العضلات.
الم حارق.


أمراض الجهاز الهضمي:

الانتفاخ.
إمساك.
وجع بطن.
حمض ارتجاع.
غثيان.
الحساسيات الغذائية.
دم أو مخاط في البراز.

ارتجاع
ارتجاع


أمراض الجلد:

الطفح الجلدي.
مثير للحكة.
عيون جافة.
فم جاف.
الشعور بالحرقة 
تساقط الشعر.
جلد جاف.


امراض الجهاز العصبي:

دوخة.
الصداع.
القلق والاكتئاب.
ارتباك وصعوبة في التفكير.
رؤية ضبابية.
أرق.
مشاكل الذاكرة.
الصداع النصفي.
دوار.
خدر ووخز.


أمراض أخرى:

 

تعب.
ألم.
حمى.
ألم صدر.
تورم الغدد.
زيادة الوزن أو فقدانه.
سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.
ضيق في التنفس.
حساسية درجة الحرارة.

 مدة استمرار أمراض المناعة الذاتية تختلف من نوع لأخر فيتم علاج البعض بسهولة والبعض الآخر لا يتم علاجه و يمكن أن تستمر بعض أمراض المناعة الذاتية مدى الحياة.

المناعة المناعة الذاتية اعراض امراض المناعة الحساسيات الغذائية الاكتشاف المبكر القلق والاكتئاب الصداع النصفي الطفح الجلدي سرعة ضربات القلب ضربات القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

بعد عزل مرتضى منصور.. تفاصيل جديدة في انتخابات وعمومية نادي الزمالك

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

الحق اشتري| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض.. وتوقعات بوصول الأرز إلى 15 جنيها

موضوعات متعلقة

تحذير.. السمنة تعرضك للإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

نصائح البحر .. روشتة الدكتور هاني الناظر للمصيفين

جددي سفرتك .. طريقة عمل الشعيرية المبهرة

الناس فاكراها جسدية.. أمراض المناعة الذاتية أكثر من 20 نوعا|أبرزها القولون والمفاصل

بدون حلويات .. طرق طبيعية لعلاج النحافة

أسرار طريقة عمل كباب الحلة بمذاق شهي

يسبب النزيف والوفاة .. أعراض مبكرة لـ دوالي المريء لا ينتبه إليها أحد

نشرة المرأة والصحة| أطعمة تمكنك من السيطرة على القاتل الصامت.. ولهذه الأسباب عليك كتابة المذكرات اليومية

ترشيحاتنا

طريقة استخراج شهادة مخالفات السيارات أونلاين

تكافل وكرامة.. التضامن الإجتماعي: نقدم دعم كامل للأشخاص ذوي الهمم بقيمة 5.2 مليار جنيها

"النواب" يوافق على مشروعي بقانون لمنح إلتزام تشغيل وإعادة تسليم محطتين شرق بورسعيد

فشل أخلاقي..بيان شديد اللهجة من إيران حول انتهاكات الاحتلال في جنين

فرض رسوم إغراق على واردات الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا

تحركات رسمية.. إبراهيم فايق يكشف أخر تطورات صفقة إمام عاشور مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجسم بيهاجم نفسه .. 37 علامة تكشف الإصابة بمرض غامض

شاهد.. أبرز أنشطة وفعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يونيو

مقطع فيديو لرجل يعثر على خاتم في البحر.. لن تصدق ماذا وجد

مش هتصدق شكلها.. ياسمين عيد العزيز بملامح صادمة فى أحدث ظهور لها

فيديو

حريق جمصة .. إخلاء عمارتين وسقوط ضحايا

الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد سمكة قرش تقترب من سباح بأحد الشواطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ