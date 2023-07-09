الجسم بيهاجم نفسه .. 37 علامة تكشف الإصابة بمرض غامض

أمراض المناعة الذاتية .. هى حالة تحدث فى الجسم تجعله يهاجم نفسه بدلا من محاربة الفيروسات والميكروبات الضارة التى تصيب الإنسان

السبب الدقيق لأمراض المناعة الذاتية غير معروف، ومع ذلك هناك عوامل خطر قد تزيد من فرص الإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل بعض الأدوية والتدخين.



وبالتأكيد فإن الاكتشاف المبكر لأمراض المناعة الذاتية يريح المريض من متاعب عديدة ويساعده فى السيطرة على الالم وتقليل المضاعفات، ولكن للأسف عادة يذهب المصاب لعدد كبير من الأطباء وقد يستغرق الأر سنين حتى يكتشف أن سبب معاناته أحد أمراض المناعة الذاتية.



ووفقا لما جاء فى موقع “كليفلاند كلينك ” نكشف لكم أهم أعراض أمراض المناعة الذاتية حسب الجهاز المتضرر فى الجسم، وهى:

أمراض المفاصل والعضلات:

آلام في العضلات.

آلام المفاصل وتيبسها وتورمها.

ضعف العضلات.

الم حارق.



أمراض الجهاز الهضمي:

الانتفاخ.

إمساك.

وجع بطن.

حمض ارتجاع.

غثيان.

الحساسيات الغذائية.

دم أو مخاط في البراز.

ارتجاع



أمراض الجلد:

الطفح الجلدي.

مثير للحكة.

عيون جافة.

فم جاف.

الشعور بالحرقة

تساقط الشعر.

جلد جاف.



امراض الجهاز العصبي:

دوخة.

الصداع.

القلق والاكتئاب.

ارتباك وصعوبة في التفكير.

رؤية ضبابية.

أرق.

مشاكل الذاكرة.

الصداع النصفي.

دوار.

خدر ووخز.



أمراض أخرى:

تعب.

ألم.

حمى.

ألم صدر.

تورم الغدد.

زيادة الوزن أو فقدانه.

سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.

ضيق في التنفس.

حساسية درجة الحرارة.

مدة استمرار أمراض المناعة الذاتية تختلف من نوع لأخر فيتم علاج البعض بسهولة والبعض الآخر لا يتم علاجه و يمكن أن تستمر بعض أمراض المناعة الذاتية مدى الحياة.