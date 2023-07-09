تفاصيل اعتقال 9 فلسطينيين في الضفة الغربية بينهم أسير محرر

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن نادي الأسير الفلسطيني أعلن وجود حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث اعتقلت منذ مساء أمس السبت، حتى فجر اليوم 9 مواطنين من الضفة.

وأضافت "السلامين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية: "حملة الاعتقالات شملت مدنا عديدة مثل الخليل ورام الله ونابلس والقدس، ومن بين المعتقلين حتى هذه اللحظة هشام أبو صالح من مدينة نابلس والأسير المحرر والذي أعيد اعتقاله خلال يوم أمس يحي ناصر من مدينة الخليل".

وتابعت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من مدينة رام الله الفلسطينية: "حتى الآن، عُرفت أسماء 7 أشخاص من بين هؤلاء المواطنين التسعة التي اعتقلتهم سلطات الاحتلال من الضفة الغربية".

جولات استفزازية

وشهد صباح اليوم، اقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قِبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، حيث كان ذلك، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، تركزت في منطقة مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد.