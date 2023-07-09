عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حقوق إنسان النواب تنتقد الصمت الغربي تجاه ما يحدث بالفلسطينيين

مجلس النواب
مجلس النواب

انتقد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الصمت الغربي والأمريكي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، وذلك بعدما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتاكات صارخة للقوانين والأعراف الدولية في مخيم جنين بالضفة الغربية، والذي أسفر عن وقوع العديد من الشهداء والمصابين من الجانب الفلسطيني، ليلحقوا بغيرهم من الشهداء.

وقال "سلطان"، في تصريحات له اليوم، إن الموقف الغربي تجاه ما يحدث في فلسطين، وبالتحديد في الضفة الغربية والقدس، يعبر بشكل واضحة عن ازدواجية في المعايير، كما يؤكد أن تلك الدول تستخدم شعارات حقوق الإنسان لأغراض مسيسة وليس من أجل تحقيق المبادئ الحقوقية، مستنكرًا الصمت الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات بالقدس تستدعي تدخل المجتمع الدولي، لوقف هذا العدوان المتكرر، مؤكدًا على ضرورة التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني من القتل الذي يحدث بصفة دورية على يد قوات الاحتلال.

وشدد النائب محمد سلطان على ضرورة العمل على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية تحقق آمال الشعب الفلسطيني وحقه في دولة مستقلة على أساس حدود 1967، مؤكدًا أن الحل العادل للقضية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وبدونه لن يكون هناك استقرار في المنطقة، كما أن الأمن الإسرائيلي الذي يتحدث عنه الاحتلال لن يتحقق إلا بتحقق الأمن للشعب الفلسطيني أولا.

حقوق الإنسان مجلس النواب فلسطين النواب الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

لعزله من الزمالك .. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

الحق اشتري .. هدوء يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوما قويا بعد خسارة النهائي .. تفاصيل

لم يحضر.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك | القصة الكاملة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

تعرف علي برنامج تدريبات الأهلي استعدادا لقمة الزمالك

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

الأهلي يوافق على انتقال شادي حسين إلى زد مقابل 12 مليون جنيه

ضبط المسئولين عن تصوير امتحان تفاضل الثانوية بجوار بلاعة حمام وإحالتهم للنيابة

حقيقة إلغاء منهج «Discover» لطلاب الصفوف الابتدائية

بسام راضي يرأس اجتماعًا طارئًا لتنسيق التحرك الجماعي بشأن فلسطين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعدي عنه قورا.. نوع من الصن بلوك منتشر بالأسواق يسبب سرطان الجلد

بسعر خرافي.. شاهد ياسمين صبري بإطلالة مميزة في أحدث ظهور بالسعودية

شاهد| أمينة شلباية تثير الجدل بطريقتها في تناول طاجن البطاطس باللحمة

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

فيديو

شاهد.. تصرف غريب من إيهاب توفيق داخل قبر علاء عبد الخالق

مقطع فيديو لأم تطالب بالعدالة لابنتها بعد قيام زوجها بتصرف صادم.. شاهد

الكاف كلمة السر.. الزمالك يقترب من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية «فيديوجراف»

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ