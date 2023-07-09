حقوق إنسان النواب تنتقد الصمت الغربي تجاه ما يحدث بالفلسطينيين

انتقد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الصمت الغربي والأمريكي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، وذلك بعدما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتاكات صارخة للقوانين والأعراف الدولية في مخيم جنين بالضفة الغربية، والذي أسفر عن وقوع العديد من الشهداء والمصابين من الجانب الفلسطيني، ليلحقوا بغيرهم من الشهداء.

وقال "سلطان"، في تصريحات له اليوم، إن الموقف الغربي تجاه ما يحدث في فلسطين، وبالتحديد في الضفة الغربية والقدس، يعبر بشكل واضحة عن ازدواجية في المعايير، كما يؤكد أن تلك الدول تستخدم شعارات حقوق الإنسان لأغراض مسيسة وليس من أجل تحقيق المبادئ الحقوقية، مستنكرًا الصمت الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات بالقدس تستدعي تدخل المجتمع الدولي، لوقف هذا العدوان المتكرر، مؤكدًا على ضرورة التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني من القتل الذي يحدث بصفة دورية على يد قوات الاحتلال.

وشدد النائب محمد سلطان على ضرورة العمل على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية تحقق آمال الشعب الفلسطيني وحقه في دولة مستقلة على أساس حدود 1967، مؤكدًا أن الحل العادل للقضية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وبدونه لن يكون هناك استقرار في المنطقة، كما أن الأمن الإسرائيلي الذي يتحدث عنه الاحتلال لن يتحقق إلا بتحقق الأمن للشعب الفلسطيني أولا.