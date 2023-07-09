السيرة الذاتية للمستشار حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى

أدى صباح اليوم المستشار حسني حسن عبد اللطيف اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية رئيسا لمحكمة النقض المصرية خلفا للمستشار محمد عيد محجوب المنتهي ولايته.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين عبداللطيف رئيساً لمحكمة

النقض بطريقة التعيين من بين أقدم سبعة نواب من نواب رئيس محكمة النقض عملا بنص المادة 185 من الدستور المصري .

ويعد عبداللطيف الرئيس التاسع و الأربعون لمحكمة النقض المصرية



وهو من خريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ١٩٧٧م ، ولديه باع طويل في العمل القضائي حيث

بدأ حياته القضائية وكيلاً للنائب العام في عام ١٩٧٨م وعلي مدار ثماني سنوات تقلد خلالها العديد من

المناصب القياديه بالنيابة العامة .



وعين عبداللطيف قاضياً بالمحاكم الإبتدائية منذ ١٩٨٦م و تم ندبه للمكتب الفني لمحكمة النقض

المصرية إلى أن عين قاضياً بها في عام ١٩٩٩م و أصبح نائباً لرئيس محكمة النقض منذ عام ٢٠٠١م .

وخلال عملة بمحكمة النقض المصرية ترأس الدائرة المدنية وندب رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض

فضلاً عن عضويته بلجنة الأحزاب السياسية و محكمة القيم العليا و بذلك ينضم عبداللطيف إلى عضوية

المجلس الأعلي للجهات و الهيئات القضائية بجانب رؤساء الجهات و الهيئات القضائية و رئيس المحكمة

الدستورية العليا للنظر في مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات و الهيئات القضائية وشروط تعيين أعضائها و ترقيتهم و تأديبهم.