عضو اللجنة الاقتصادية بالنواب تؤكد أهمية تذليل المعوقات أمام القطاع الخاص| حوار

قالت الدكتور غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الإعلان عن بدء التداول على أسهم طاقة عربية في البورصة اليوم الأحد يمثل نموذجا ناجحا لأحد شركات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

ولفتت إلى أهمية استراتيجية تشجيع القطاع الخاص التي تتماشى مع رؤية الدولة المصرية بداية من صياغة ملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص وأيضا تشجيع طرح القطاع الخاص بالبورصة المصرية.

وأضافت خلال حوار مع صدى البلد أن بدء التداول على أسهم شركة طاقة عربية يتزامن مع تعديل تشريعي في مجلس النواب بشأن توفير محفزات اقتصادية وضريبة مع القطاع الخاص.

وأوضحت أن المحفزات التي ستقر في قانون الاستثمار المقدم أمام مجلس النواب ستجذب نماذج نجاح عديدة شبيهة بشركة طاقة عربية لتكون قصص نجاح للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وكشفت الدكتورة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن إجراء حوار مجتمعي مستمر مع القطاع الخاص للوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجه تطوره وتوسعه في الاقتصاد المصري والعمل على تذليلها.