تعرض زوج ابنة الفنان صلاح عبدالله لحادث مروع ونقله للمستشفى.. تفاصيل

تعرض هيثم سيد زوج مذيعة الراديو دنيا صلاح عبد الله لحادث سير تسبب في تحطم سيارتها.

ونشرت ابنة الفنان صلاح عبد الله عدة صور للسيارة وداخل المستشفي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت دنيا على الصور: "اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه جوزي عمل حادثه كبيره دعواتكم Haytham Sayed"



آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله

وكانت آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله هي مشاركته في مسلسل جت سليمة بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، ونجح العمل في تحقيق نجاح كبير، كما شارك في مسلسل رشيد بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور.