فرنسا تحذر من رفع معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي الأوروبي

عارض رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو يوم الأحد اقتراحًا من بعض الاقتصاديين الفرنسيين برفع هدف التضخم للبنك المركزي الأوروبي بنسبة 2٪.

وقال فيليروي ، الذي يجلس في المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي ، إن رفع أسعار الفائدة كان قريبًا من بلوغ القمة وإن أسعار الفائدة ستبقى عند مستويات مرتفعة لفترة كافية لتغذية التأثير من خلال الاقتصاد.

وقال فيليروي في مؤتمر اقتصادي في مدينة إيكس أون بجنوب فرنسا إن الهدف هو خفض التضخم إلى هدف 2 في المائة بحلول عام 2025.

ودعا كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي ، الفرنسي أوليفييه بلانشارد ، إلى هدف تضخم أعلى من نسبة 2٪ التي تشترك فيها معظم البنوك المركزية الكبرى ، بحجة أن المرونة المتزايدة التي ستوفرها ستفوق التكاليف.

ودعا الاقتصادي الفرنسي المخضرم باتريك أرتوس إلى هدف أعلى في المؤتمر يوم السبت ، وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إنه إذا كان الاقتصاديون يفتتحون النقاش ، فلن يكون هناك 'محرمات بشأن التجاوز'.

ورداً على ذلك ، قال فيليروي إن هدف التضخم الأعلى كان 'فكرة جيدة خاطئة' وسيؤدي إلى تكاليف اقتراض أعلى بدلاً من خفض تكاليف الاقتراض.

وقال فيليروي 'إذا أعلنا أن هدفنا للتضخم لم يعد 2٪ بل 3٪ ، فإن المقرضين سيطالبون على الفور بأسعار فائدة أعلى ، على الأقل 1٪ (أكثر)' تحسبا لارتفاع التضخم وعدم اليقين.

واكد حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي في نفس اللجنة إن هدف 2٪ كان توازنًا جيدًا لأنه منخفض بما يكفي بحيث لا يضطر الناس إلى أخذ التضخم في الاعتبار في قراراتهم الاقتصادية اليومية ، في حين أن الصفر سيكون أقل من أن يسمح به التغيرات النسبية في الأسعار.

وقال: 'إذا قمنا بتغييره ، فلن نختار هذا التعريف فقط ، ولن نختار التوقعات'.