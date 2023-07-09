مواهب الأوبرا تعزف أعمال بيتهوفن وباخ بالمسرح الكبير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر فصول السوزوكى ( الفيولينة ) تدريب الدكتور فوزي ابراهيم ونهاد جمال الدين بمشاركة ضيفتا الشرف الدكتورة نهى واصف "هارب" ونهى درويش "بيانو" وذلك في الثامنة والنصف مساء الاثنين 10 يوليو على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الكلاسيكية التى وضعها كبار المؤلفين منهم ريدنج، باخ ، هاندل ، برامز ، بيتهوفن ، شومان، فيفالدى وغيرهم .. أداء رانا علي ، هنا هاني ، سيلينا محمد ، كارمن أحمد ، كنزي محمد ، تيم الله شادي ، ياسين ايمن ، يحيي اسامة ، جويس أسعد ، فرح تامر، لوسيندا تامر ، جونير وجيه ، فيلوباتير جرجس ، تالين تامر ، تيا هيثم ، أنس السيد ، أحمد عادل ، جنا أحمد ، يحيي عمرو ، فريده رامي ، مالك حاتم ، مريم محمود ، يحيى حسن ، ماريا أسعد ، كنزي صارو ، رفيف حسن ، جودي وائل ، شادي محمد .

يذكر أن مركز تنمية المواهب تاسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.