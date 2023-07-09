عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مواهب الأوبرا تعزف أعمال بيتهوفن وباخ بالمسرح الكبير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر فصول السوزوكى ( الفيولينة ) تدريب الدكتور فوزي ابراهيم ونهاد جمال الدين  بمشاركة ضيفتا الشرف الدكتورة نهى واصف "هارب" ونهى درويش "بيانو" وذلك في الثامنة والنصف مساء الاثنين 10 يوليو على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الكلاسيكية التى وضعها كبار المؤلفين  منهم ريدنج، باخ ، هاندل ، برامز ، بيتهوفن ، شومان، فيفالدى وغيرهم .. أداء رانا علي ، هنا هاني ، سيلينا محمد ، كارمن أحمد ، كنزي محمد ، تيم الله شادي ، ياسين ايمن ، يحيي اسامة ، جويس أسعد ، فرح تامر، لوسيندا تامر ، جونير وجيه ، فيلوباتير جرجس ، تالين تامر ، تيا هيثم ، أنس السيد ، أحمد عادل ، جنا أحمد ، يحيي عمرو ، فريده رامي ، مالك حاتم ، مريم محمود ، يحيى حسن ، ماريا أسعد ، كنزي صارو ، رفيف حسن ، جودي وائل ، شادي محمد .

يذكر أن مركز تنمية المواهب تاسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.

دار الاوبرا المصرية الدكتور خالد داغر فصول السوزوكى نهاد جمال الدين درويش بيانو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

قرار حازم من وزارة الشباب والرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

مصير المتهمين في مقتل طبيب الساحل.. تفاصيل جديدة

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

ناقد رياضي يصدم كهربا قبل ساعات من انتهاء مهلة سداد غرامة الزمالك

صورة في اليونان.. غادة عادل تثير التكهنات حول عودتها لطليقها مجدي الهواري

قرار عاجل من كاف بشأن القوائم الإفريقية للأندية .. تفاصيل

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

أشاد بجهود العاملين.. وزير الصحة يتفقد المقر الرئيسي للإسعاف بـ كوم الدكة

قبول دفعة جديدة يالكليات العسكرية وخريجى الجامعات حملة المؤهلات العليا|اعرف الشروط والتفاصيل

لماذا صلاة العصر سرية؟.. افعل مثل النبي ولا تجهر بها لـ7 أسباب

ماكرون يحذر من خطر الصين ويرفض مشروع الناتو في اليابان

بعد اقترابه من تحقيق 100 مليون مشترك| ثريدز يقودك للحبس بهذه الحالات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازتان في يومين.. وفاة شاب بعد ساعات من رحيل والده

بجامعة المنصورة| تفاصيل اكتشاف دواء جديد يعالج السرطان في 10 أيام

الداخلية تنظم الملتقى الثالث لشباب المناطق الحضارية الجديدة |صور

مارك وابنته يشعلان السوشيال ميديا لسبب غريب.. شاهد الصورة

فيديو

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

حكاية مشهد أكاديمية الفنون.. أزمة تضرب «ليه لأ» ومطالبات بالاعتذار وتدخل نقابة التمثيل

حريق جمصة .. إخلاء عمارتين وسقوط ضحايا

الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ