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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة

البنك الأهلي
البنك الأهلي

 

اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 21 لاعبا  للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة  الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 
والمقرر لها غدا الإثنين ويستضيفها إستاد غزل المحلة في تمام الثامنة والنصف مساء 
وجاءت القائمة على النحو التالي 
حراسة المرمي
محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع..
  أمير مدحت _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أحمد ياسين _محمد بسيوني _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط..
محمد فتحي _ محمود سيد  _فراس بن عايفية _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ إسلام جابر _ محمود قاعود 

خط الهجوم ..
 باسم مرسي _ كريم بامبو _ اسامة فيصل

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