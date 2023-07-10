هل هناك دعاء للسنة الهجرية .. مجمع البحوث الإسلامية يحسم الجدل

هل هناك دعاء للسنة الهجرية ، الآن في أواخر شهر ذي الحجة والذي يقضي فيه المسلمين مناسك الحج فهو من الاشهر العظيمة ، وهو آخر شهر من أشهر السنة الهجرية ويتسائل الناس حول هل هناك دعاء لأخر شهر ذي الحجة أي دعاء للسنة الهجرية ؟ وهل هناك دعاء لأول محرم والذي هو بداية السنة الهجرية ؟ ، وقد اجاب مجمع البحوث الإسلامية علي ذلك ، حيث اكد الدكتور محمد شحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية ، انه لا توجد صلاة أو أدعية خاصة بنهاية السنه الهجرية ، ولا توجد أيضا صلاة أو ادعية خاصه ببداية رأس السنة الهجرية الجديدة.

وقال الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية أن ذكر الله عز وجل والتعبد له واسع وليس محدد بوقت ، بل يكون في اي وقت ، ولا يشترط أن يكون في أخر العام أو في بدايته و

هل هناك دعاء للسنة الهجرية بداية كل عام هجري جديد يهنئ المسلمون بعضهم بعضا بإرسال التهنئة لبعضهم البعض فرحا وسرورا بقدومه وقد تكون هذه التهنئة دعاء للسنة الهجرية ، وقد جرت العادة علي فعل المسلمين هذا الأمر علي مدار السنين ، وحكم التهنئه بقدوم العام الجديد او الشهور مختلف فيه ، فهناك من ذهب إلي منعه ، وهناك من ذهب إلي الندب ، والراجح حسب قول الحافظ ابن حجر أنها مندوبة ، فهو امر لا سنة فيه ولا بدعة والمستحب هو تذكير الناس بالهجرة النبوية وأحداثها واغتنام هذه المناسبة في ذكر بعض الدروس المستفادة من هجرته صلي الله عليه وسلم ، وذكر كم المعاناة والصبر الذي بذله النبي صلي الله عليه وسلم لأجل الحفاظ علي الدعوة الإسلامية وإيصالها لنا. .



ما يقال في أول محرم

عن ما يقال في اول محرم ... مع قدوم بداية العام الهجري الجديد الذي هو رأس السنة الهجرية والتي تبدأ بأول محرم ، تمتلأ محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بأسئلة كثيرة تتعلق ببداية السنة الهجرية الجديدة مثل ما يقال في أول محرم ؟ ، ما المستحب قوله في أول محرم ؟ ، ماذا يجب أن أقول في أول محرم

فسنجيب عن تلك الأسئلة استدلالا بهدي الحبيب المصطفي صلي الله عليه وسلم ، فقد ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه كان يصلي في أول ليله من محرم ركعتين فإذا فرغ رفع يديه مرددا هذا الدعاء ثلاث مرات : اللهم هذه سنةٌ جديدةٌ ؛ فأسألك فيها العصمة من الشيطان ؛ والقوة على هذه النفس الأمّارة بالسوء ؛ والاشتغال بما يقرّبني إليك ،يا كريم يا ذا الجلال والإكرام ؛ يا عماد من لا عماد له ، يا ذخيرة من لا ذخيرة له ؛ يا حرز من لا حرز له ؛ يا غياث من لا غياث له ، يا سند من لا سند له ، يا كنز من لا كنز له ، يا حسن البلاء ، يا عظيم الرجاء ؛ يا عزّ الضعفاء ، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى ، يا منعم يا مجمل يا مفضل يا محسن ، أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر يا الله لا شريك لك ، اللهم اجعلنا خيراً مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون ولا تؤاخذنا بما يقولون ، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم آمنا به كلٌّ من عند ربنا وما يذّكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب .

اللهمّ يا مُقلّب القلوب والأبصار، ثبّت قلوبنا على دينك، وصرّف قلوبنا على طاعتك، اكتب لنا عهدًا جديدًا نُحاول فيه ألّا نعصيك.

اللهمّ إنّا نسألك الخير كلّه عاجله وآجله، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلّها، وأجرنا من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة

بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم لك اصلي و لك اصوم و بك نقعد و بك نقوم ، إحيي بمعرفتك قلبي و اغفر لي بفضلك ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا انت، اللهم انك ناظر الي حاضر لدي قادر علي ، احطتَ بي علماً و سمعاً و بصراً ، فارزقني أ ُنساً بك و هيبة منك فقوّ فيك يقيني ، و بك اعتصمت فأصلح لي في ديني، و عليك توكلت فارزقني ما يكفيني و بك لذت فنجني مما يؤذيني ، انت حسبي و نعم الوكيل . اللهم رضّني بقضائك و قنّعني بعطائك و ألهمني شكر نعمائك ، و اجعلني من اوليائك انت الولي الحميد ، اللهم اسكنّي في جوارك و متعني بخطابك و إن كنت لست اهلا لذلك فأنت اهل لذلك ، و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما و بارك. "صبحكم الله بستره ووتفر رزقه وعاجل فرجه وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم



ما هو دعاء محرم

ما هو دعاء محرم، بداية دخول شهر محرم تعني دخول عام هجري جديد، وهو أول شهور السنة الهجرية الجديدة التي تبدأ بشهر المحرم وتنتهي بشهر ذي الحجة، وفي هذه الأيام تتعاظم أجور الاعمال الصالحة وتعظم فيه أيضا الحرمات كما أن الأجر فيها مضاعف ، لذلك يستعد المسلمون لاستقبال شهر محرم بالعبادات عسى أن يكون هذا العام عام خير وبركة وتوفيق من الله عز وجل، ولعل من أفضل العبادات ليلة رأس السنة الهجرية قيام الليل وصلاة ركعتين مع الإكثار من الذكر والدعاء والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء محرم في السطور التالية.

ونقول في دعاء محرم اغفر لنا ما مضى من أعمالنا وارحمنا واهدنا وأصلح لنا حالنا، وبارك لنا في أيامنا القادمة

اللهم اجعل بداية هذا العام فاتحة خير لنا ولأهالينا وأقاربنا والنّاس أجمعين.

اللهمّ إنّك عفوّ كريم تُحبّ العفو فاعفُ عنّا، اللهمّ اجعله عاماً مختوماً لنا فيه بالمغفرة والعتق من النّار

اللهمّ إنّا نسألك السّعة في الرّزق والمال والصحّة والأولاد، ونسألك الدّوام لكل عافية.

اللهمّ في هذا العام نسألك الهُدى والتُّقى والعفاف، واجعل عمرنا كلّه في طاعتك.

اللهمّ في عامك الجديد، رُدّنا إليك ردّا جميلًا واهدنا لما تُحبّ وترضى، وجنّبنا فعل كلّ ما تكره.

ربي كم من شيء غبت عنه فشهدته ، فيسرت فيه المنافع ، وحفظت عني فيه الغيبة ، ووقيتني فيه بلا علم مني ، ولا حول ولا قوة الا بك فلك الحمد على ذلك.

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وتولنا فأنت أرحم الراحمين، يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، ويا جابر المنكسرين اجعل حاجتنا إليك، وأغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك

اللهم إني أسألك الصلاح والفلاح والسداد والرشاد والتوفيق والنجاح، في كل أمرٍ صغيرٍ وكبير.

-اللهم يا عزيز يا جبار اجعل قلوبنا تخشع من تقواك واجعل عيوننا تدمع من خشياك واجعلنا يا رب من أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب الذي يرسل هذا الدعاء اجعله مع حبيبك ورسولك المصطفى في الجنة.

-اللهم إني أسألك من خير ما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، واستعيذ بك من شر ما استعاذ به محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزق كاتب وقارئ الرسالة ومن ساهم بنشرها مغفرتك بلا عذاب وجنتك بلا حساب ورؤيتك بلا حجاب

-اللهم أسكنا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا العاملين فمن للمقصرين، اللهم عوضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر، اللهم ولا تشغلني عنك وقربني إليك، ربي ولا تذلني لسواك، اللهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حول مني ولا قوة..

-اللهم أنا عبدك ابن عبدك، ناصيتي بيدك، عدل فيا قضائك، أبرئ إليك من ظلم نفسي وقسوتها وألجئ إلى حولك وقوّتك وغناك يا ذا القوة المتين، اكتب لي من الأقدار أحسنها، واجعلني في عين رعايتك يا رحيم

-اللهم اكتب لي الخير حيث كان، واصرف عني الشرور، واجعل لي من لدُنك سلطانًا نصيرًا يا رب، اللهم قوني على نفسي، وعلى ذنوبي، واعصمني عنها، لأدعوك فتستجيب لي يا رب.

-اللهم إني أسألك التوفيق في الدنيا والفلاح في الآخرة، اللهم وفقني في جميع شؤوني وأصلح حالي وسدد خطاي، اللهمَّ ارزقني توفيقًا من عندك وبارك لي في عملي وفي وقتي واجعل عاقبة أمري خيرًا.

-اللهم أعني على نفسي وارزق نفسي هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم اكتب لي الهدى في جميع أمري واجعلني رحيمًا كريمًا هيّنًا ليّنًا، اللهمَّ أنت الذي خلقتني وأنت أعلم بي من نفسي، أسألك يا إلهي أن تهدني سواء السَّبيل، وأن تُلهمني رشدي.

