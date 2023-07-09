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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيناس مكي: بحب ويجز لكن أخويا في مكان لوحده كـ رابر وممثل

ايناس مكي وشقيقها
ايناس مكي وشقيقها

كشفت الفنانة ايناس مكي عن رأيها في أغاني الراب ومطربينه مؤخرا :' ويجز بحبه جدا ولفت انتباهي، ومستغربتش اللون بتاعه وشدني أنا شخصيا و ماشاء الله الجيل الجديد لقيتهم حافظين كل الجمل ورا بعض".

 

وتحدثت ايناس مكي عن فكرة مقارنة أغاني شقيقها أحمد مكي وأغاني الراب التي تقدم حديثا خلال حوارها مع الإعلامية انجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي قائلة :' أحمد في أغاني الراب أو التمثيل أو الكتابة في حته لوحده، 3/4 مطربي الراب بيشتروا الكلمات لكن أحمد مكي بتكون فكرته وهو اللي بيكتب الكلمات وأغنية ولعانه كانت إخراجه ودي هتتحسبله إن سكه الاخراج دي أول حد يعملها في مصر هو أحمد.


وتحدثت مكي عن المشاريع التي تتمناها الفترة المقبلة مشيرة أنها تتمنى عمل فيلم سينمائي عن هذا الجيل وعن معاناة السيدة المصرية التي تعاني مع أولادها، ومشاكل الرجال الذين لا يتحملوا المسئولية

 المنسي


يذكر، أن برنامج " المنسي" هو برنامج على قناة " هي" تقديم الإعلامية انجي هشام، ويذاع يومي السبت والأحد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءا  ويستضيف عددا من نجوم الفن والإعلامين الذي غابت عنهم أضواء الشهرة والنجومية.

ايناس مكى ويجز احمد مكي

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