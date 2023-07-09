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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة النواب توصي بعدم زيادة التعريفة الجمركية وإلغاء رسوم الإغراق علي خامة البي في سي

لجنة الصناعة بمجلس
لجنة الصناعة بمجلس النواب

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب ، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد  طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله ، بشأن  طلب شركة سينمار بزيادة الرسوم الجمركية على خامة البي في سي مما يؤدي إلى زيادة تكلفة المنتج وتقليل فرصته التنافسية.

زيادة التعريفة الجمركية

وأوصت اللجنة خلال مناقشة طلب الإحاطة عدم زيادة التعريفة الجمركية والغاء رسوم الإغراق علي خامة البي في سي الواردة من الولايات المتحدة.

وقال النائب محمد سعد عوض الله مقدم طلب الإحاطة أن خامة البي في سي العنصر الرئيسي اللازم للبنية التحتية وتمثل  صناعة مواسير البي في سي  حوالي ٣٠٪ من مبادرة حياة كريمة، مضيفا أنه  إذا كانت مخصصات  حياة كريمة ٧٠٠ مليار فهناك ٢١٠ مليار جنية هي قيمة المواسير للصرف والمياه والكهرباء والصرف المغطي، قائلا: نحن بصدد خامة تمثل أهمية كبرى بالنسبة لكل المصانع العاملة بمصر ويعمل بها آلاف العمال.

وتساءلت النائبة ايفلين متي : هل ليس هناك إرادة سياسية لاستيراد المواد الخام بد ن جمارك ، مؤكدة علي ضرورة الوقوف بجانب الدولة للنهوض بالصناعة والمشاريع القومية.


وعلق النائب محمود الشامي ان هناك رسوم اغراق علي بعض الصناعات لا تساعد المستثمرين ولا تهيء له المناخ المناسب، مشددا أنه إذا لم نهتم بالصناعات المكملة للصناعات الكبيرة لم تنهض الصناعة ، طالبا كل رسوم بمراجعة كافة رسوم الإغراق التي أوشكت  علي الانتهاء.

وافاد النائب محمد نشات العمدة ان الخامات الاساسية والأولية هي قاطرة الصناعة، موضحا ان رسوم الاغراق تؤثر علي الصناعات، طالبا بتسهيل الأمور علي المستثمرين.

واوضح النائب محمد حمدي موسي لم نشعر باي تقدم لحل ازمة البي في سي، متسائلا : لماذا لم تنتج مصر هذه المادة ، طالبا الحكومة بالمصارحة ومواجهة  المشكلة لإيجاد حلول لها، مشيرا إلي  ان مصر غنية بمواردها .

وعلق ممثل وزارة الصناعة والتجارة : أن الوزارة هدفها الاساسي هو تشجيع الصناعة بكافة الطرق كي نحقق التوازن ونسعى بكافة الطرق بتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات.

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