وزير الصحة يتفقد مقر حملة 100 يوم صحة برأس التين في الإسكندرية

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف الخدمات الصحية المقدمة ضمن الحملة القومية «100 يوم صحة» في الأماكن ذات الكثافة السكنية المرتفعة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة، لمقر تقديم خدمات حملة «100 يوم صحة» بمنطقة رأس التين، في محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، في إطار متابعة مؤشرات الآداء وانتظام منظومة العمل بالحملة، منذ انطلاقها على مستوى محافظات الجمهورية، يوم 25 يونيو 2023.

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، العيادات المتنقلة التابعة لحملة «100 يوم صحة» والتي تقدم خدماتها في مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب خدمات مبادرات رئيس الجمهورية لـ(دعم صحة المرأة، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع).

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطمأن على تواجد كافة الفرق الطبية بمختلف التخصصات، وتوافر مخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطبيق الإجراءات الوقائية، وخاصة في خدمات نقل الدم القومية.

وأعلن المتحدث الرسمي، أن إجمالي المنتفعين بخدمات حملة «100 يوم صحة» في محافظة الإسكندرية، بلغ 297 ألفا و300 مواطن، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية الصحية لأكثر من 3800 مواطن، بينما شملت الخدمات الوقائية المقدمة، إعدام 827 لتر من المشروبات، و240 كيلو من المواد الغذائية، وسحب 19 عينة لتحليلها في معامل الوزارة، والمرور على 119 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والوقائية، بالإضافة إلى تحرير 173 محضر للمنشأة المخالفة.

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، قام اليوم الأحد، بجولة في محافظة الإسكندرية، زار خلالها حملة «100 يوم صحة» في منطقتي (بشاير الخير، والقباري) كما زار مستشفى دار إسماعيل للولادة، ومقر إسعاف كوم الدكة، ومركز تجميع البلازما، والمركز الصحي الأفريقي لصحة المرأة.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية، والدكتورة أميرة طهيو وكيل الصحة بالإسكندرية.