عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة يتفقد مقر حملة 100 يوم صحة برأس التين في الإسكندرية

صدى البلد

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف الخدمات الصحية المقدمة ضمن الحملة القومية «100 يوم صحة» في الأماكن ذات الكثافة السكنية المرتفعة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة، لمقر تقديم خدمات حملة «100 يوم صحة» بمنطقة رأس التين، في محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، في إطار متابعة مؤشرات الآداء وانتظام منظومة العمل بالحملة، منذ انطلاقها على مستوى محافظات الجمهورية، يوم 25 يونيو 2023.

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، العيادات المتنقلة التابعة لحملة «100 يوم صحة» والتي تقدم خدماتها في مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب خدمات مبادرات رئيس الجمهورية لـ(دعم صحة المرأة، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع).

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطمأن على تواجد كافة الفرق الطبية بمختلف التخصصات، وتوافر مخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطبيق الإجراءات الوقائية، وخاصة في خدمات نقل الدم القومية.

وأعلن المتحدث الرسمي، أن إجمالي المنتفعين بخدمات حملة «100 يوم صحة» في محافظة الإسكندرية، بلغ 297 ألفا و300 مواطن، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية الصحية لأكثر من 3800 مواطن، بينما شملت الخدمات الوقائية المقدمة، إعدام 827 لتر من المشروبات، و240 كيلو من المواد الغذائية، وسحب 19 عينة لتحليلها في معامل الوزارة، والمرور على 119 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والوقائية، بالإضافة إلى تحرير 173 محضر للمنشأة المخالفة.

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، قام اليوم الأحد، بجولة في محافظة الإسكندرية، زار خلالها حملة «100 يوم صحة» في منطقتي (بشاير الخير، والقباري) كما زار مستشفى دار إسماعيل للولادة، ومقر إسعاف كوم الدكة، ومركز تجميع البلازما، والمركز الصحي الأفريقي لصحة المرأة.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية، والدكتورة أميرة طهيو وكيل الصحة بالإسكندرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حازم من وزارة الشباب والرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

انتقادات واسعة لـ كارول سماحة بسبب صورة جريئة مع زوجها

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

إعارة أو توقيع 4 سنوات| إمام عاشور يقترب من الأهلي.. تفاصيل جلسة "كونكورد"

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

ارحموني الغضروف قفل على العصب.. فيفي عبده تستغيث بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة

ناقد رياضي يصدم كهربا قبل ساعات من انتهاء مهلة سداد غرامة الزمالك

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الصحفيين بشأن تأخر صرف "البدل"

بايدن: الرئيس الصيني يريد إزاحة واشنطن من مكانها كأكبر قوة عسكرية واقتصادية

ارحموني الغضروف قفل على العصب.. فيفي عبده تستغيث بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة

طرق علاج دوالي المريء.. أثناء النزيف وبعده| ومتى يكن الحل الكبد

وزير الصحة يتفقد مقر حملة 100 يوم صحة برأس التين في الإسكندرية

متابعة حكومية للحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف التعديات ورفع كفاءة منافذ توزيع السلع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مختلفة عن الكوليسترول.. كيفية علاج الدهون الثلاثية بسهولة.. أفكار غير متوقعة

قبول دفعة جديدة بالكليات العسكرية وخريجى الجامعات حملة المؤهلات العليا|اعرف الشروط والتفاصيل

جنازتان في يومين.. وفاة شاب بعد ساعات من رحيل والده

بجامعة المنصورة| تفاصيل اكتشاف دواء جديد يعالج السرطان في 10 أيام

فيديو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ