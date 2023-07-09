شاب ينهي حياته شنقا في ظروف غامضة بالإسماعيلية

لقي شاب مصرعه إثر إقدامه على انتهاء حياته في ظروف غامضة، شنق نفسه بحبل معلق في سقف غرفة بمنزله في قرية أم عزام، التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التل الكبير المركزي.

تعود التفاصيل إلى تلقي اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد مراد مأمور مركز شرطة القصاصين يفيد بورود بلاغ للمقدم محمد سالم رئيس مباحث القصاصين،بالعثور على شاب مشنوقا داخل غرفتة بمنزله.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ بقرية أم عزام، التابعة لمركز شرطة القصاصين الجديدة، حيث تم العثور على جثة شاب يدعى 'بشار محمد س .ع' 20 عاما، تقريبا وكان مشنوقا داخل منزله عن طريق حبل متدليا من السقف ومفارقا الحياة في الحال.

وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التل الكبير المركزي، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق اللازمة