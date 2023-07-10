مقدار كفارة النذر في حالة عدم الوفاء به ؟ الإفتاء توضح

هل يجوز إخراج كفارة لنذرين معًا أم يجب إخراجها منفصلة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له.

وأجاب عبد السميع، قائلًا: إنه يجوز إذا كانا من جنس واحد؛ كمن نذر إذا نجح ابنه في المرحلة الثانوية أن يخرج عجلًا ونذر مرة أخرى أن يخرج نقودًا؛ فيجوز له إخراجهما معًا.

وتابع: إنه يجوز إخراج كفارة لنذرين معا إذا كانا من جنس واحد، لافتًا الى أنه إذا تعدد النذر ولم يكونا من جنس واحد؛ لا تخرج الكفارة مرة واحدة، وذلك كمن نذر إخراج كفارة إذا نجح ابنه ومرة أخرى نذر إخراجها إذا دخل كلية الطب مثلا.

النذر

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، إن من نذر شيئًا لله يجب عليه أن يوفيه لأن الله أثنى على الموفين بالطاعات فقال الله تعالى فى كتابه الكريم { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا }.

وأضاف "عاشور" فى إجابته على سؤال ورد اليه مضمونه:- نذرت أن أذبح خروفا فهل يصح توزيع جزء منه على الأقارب ؟"، أن من نذر أن يذبح خروفا عليه فعلى الناذر ان يوفي بما تلفظه، وتوزيع النذر يكون للفقراء فإن كان هناك أقارب فقراء نعطي لهم وإن لم يكن هناك أقارب فقراء فلا نعطيهم، لأن النذر يكون لله، فالنذر ليس كالأضحية او العقيقة نقسمها 3 أثلاث ونوزعها على الأقارب بل يجب ان يكون النذر للفقراء.

ورد سؤال للشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول" هل يجوز تأجيل الوفاء بالنذر لعدم الاستطاعة؟.

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للجار، أنه يجوز التأجيل فهذا دين عليك فاقضه متى تيسر ذلك.