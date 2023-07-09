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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف عني إيه.. محمد عدوية يطرح برومو أحدث أغنياته

صدى البلد

نشر النجم محمد عدوية برومو أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "تعرف عنى إيه" على صفحة االتواصل الاجتماعى الفيس بوك وعلق قائلا: برومو الأغنية الأولي من البوم "تعرف عني ايه" هتسمعوها كاملة قريب اوي .
 

لمشاهدة الفيديو من هنا 

 

وروج مؤخرا محمد عدوية لبوستر ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "تعرف عني إيه" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويحمل عددًا من المفاجآت، وظهر من خلاله مرتديًا قميص أزرق حاملاً في يده كاسيت، وعلق قائلا: على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك: جاهزين.


وأعرب مؤخرا النجم محمد عدوية عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على أغنية "على وضعنا" التي جمعت بينه وبين والده والنجم محمد رمضان، وتصدرت التريند قائلاً : الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتى خاصة أننى أتعاون مع أسطورة الغناء الشعبى والدى، وأخويا وحبيبى وصديق للأسرة محمد رمضان الذى لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في عالم الغناء والتميل.


وأضاف عدوية الأغنية شكلها جديد ولون غنائى مختلف، وجاءنى إشادات من أصدقائى داخل الوسط الفني وخارجه. واحتل مؤخرًا كليب على وضعنا تريند رقم "2" ، بمشاركة أسطورة الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله المطرب محمد عدوية ورمضان.

محمد عدوية أسطورة الغناء الشعبي أغنية على وضعنا أسطورة الغناء النجم محمد عدوية النجم محمد رمضان

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