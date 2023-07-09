وزيرة الخزانة الأمريكية: واشنطن قد تدخل في مرحلة ركود اقتصادي خطير

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الأحد، إن هناك احتمال لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة وهو الأمر الذي لا يمكن استبعاده تماما، وأن واشنطن لا تزال تواجه ارتفاع التضخم.

وأضافت يلين في مقابلة مع تلفزيون "سي بي إس": "لا يمكن استبعاد حدوث الركود الاقتصادي في الولايات التحدة، ومع ذلك، نتوقع مع وجود سوق عمل مستقرة كما هو الأمر الآن، أن تتباطأ وتيرة نمو التوظيف".

وأوضحت يلين أن التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي يأتي في معدل مناسب وطبيعي، مشيره إلى أن واشنطن لديها اقتصاد سليم، وسوق عمل عظيمة، لكن هناك تضخم مرتفع للغاية، وهذا هو مصدر قلق لنا وللشعب الأمريكي، لكن مع مرور الوقت، آمل أن ينخفض.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم بأول، إن الركود في الاقتصاد الأمريكي لا يزال ممكنا، على الرغم من أنه ليس السيناريو الأكثر ترجيحا.