بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن الأزمة في السودان

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، طرفي الصراع في السودان "مليشيا الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية" إلى وقف القتال على الفور والعودة إلى الثكنات.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إن الولايات المتحدة ترفض أي دعم عسكري لأي من طرفي الصراع في السودان كونه يؤدي لتصعيد الصراع وإطالة أمده.

وأوضحت أن رسالة الشركاء الأفارقة والدوليين لأطراف صراع السودان أنه لا يوجد حل عسكري مقبول للصراع.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، للشؤون الأفريقية ستزور العاصمة الإثيوبية أديس أبابا هذا الأسبوع لبحث إنهاء صراع السودان.

وعلى جانب آخر، أعلنت مصر اليوم الأحد، أنها ستستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان الذي سينعقد في 13 يوليو، وذلك لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.