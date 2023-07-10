أخيرا.. هواتف آيفون iPhone 15 تحصل على هذا اللون.. صور

كشفت تسريبات أن هواتف آيفون iPhone 15 القادمة من شركة آبل الأمريكية ستحصل على عدد من الميزات الجديدة والمحسنة كليا، بالإضافة إلى لون جديد طال انتظاره من جمهور وعشاق هواتف آيفون على مدار السنوات الماضية.

وبحسب موقع Gizmochina فإن طرز Pro من سلسلة iPhone 15 ستحصل على اللون الأزرق الداكن المائل للرمادي، وهو لون جديد ستحصل عليه الهواتف الجديدة عند إطلاقها لأول مرة في سبتمبر المقبل.

وأظهرت عددا من الصور المسربة هاتف iPhone 15 Pro بلون أزرق غامق مع درجة رمادية، هذا بالإضافة إلى حصول الهاتف على إطار مصنوع من التيتانيوم، وهو إطار فولاذي مقاوم للصدأ سيجعل هاتف iPhone 15 Pro Max أخف وزنا بنسبة 40 %.

وستحصل هواتف آيفون iPhone 15 الأساسية على أكبر تحسينات في عمر البطارية بنسبة 11٪ ، كما ستحصل هواتف iPhone 15 Pro على زيادة بحوالي 15 % ، وهي أكبر ترقية ستحصل عليها بطاريات هواتف آيفون منذ فترة طويلة.

وستأتي هواتف آيفون iPhone 15 مدعومة بمعالجات A17 Bionic ، والتي ستستند إلى الجيل الثاني من TSMC بتقنية 3 نانومتر، حيث من المرجح أن تعمل هذه المعالجات الجديدة على تحسين الأداء والكفاءة، مع جعلها تعمل بدون حرارة مفرطة واستنزاف للبطارية.

وتشير الشائعات إلى أن هواتف آيفون iPhone 15 ستتخلى الهواتف عن أزرار الصوت والطاقة، حيث سيتم استخدام محركي Taptic إضافيين لإعطاء ردود فعل لمسية عند الضغط على الأزرار، دون أن تتحرك الأزرار فعليًا.