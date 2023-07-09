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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جروح وكدمات.. تطورات الحالة الصحية لزوج ابنة صلاح عبد الله

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كشفت دنيا ابنة الفنان صلاح عبد الله، تفاصيل الحالة الصحية لزوجها بعد تعرضه لحادث سير خلال الساعات الماضية، ونُقل على إثره لأحد المستشفيات.

وكتبت دنيا صلاح عبد الله، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الحمد لله خرجنا من المستشفى على خير بشوية إصابات وجروح وكدمات بسيطة، ألف حمد وشكر إنها جت على قد كده بعد منظر العربية وهي منتهية، قدر ولطف ألف  حمد وشكر.

وتابعت ابنة صلاح عبد الله: آسفة بجد على كل المكالمات والرسائل اللي مش عارفة أرد عليها غصب عني.. بجد شكرًا على كل الحب والدعوات والاهتمام، ربنا يستر طريقنا جميعًا.. حمد الله على سلامتك حبيبي فداك أي حاجة.


وسبق وكشفت ابنة الفنان صلاح عبد الله، تعرض زوجها لحادث سير مروع، حيث نشرت صورًا من الحادث، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت قائلة: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.. جوزي عمل حادثة كبيرة دعواتكم.

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