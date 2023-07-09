أستاذ بكلية التربية: إنشاء هيئة لوضع سياسيات ورؤى التعليم خطوة على الطريق

أبدى الدكتور أشرف محرم، أستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس، سعادته لكون التعليم من القضايا المحورية في الحوار الوطني، قائلا إنه كان يتمنى بأن يكون التعليم محوراً بذاته وليس داخل المحور المجتمعي، نظرا لأن التعليم من القضايا الكبرى.

وأضاف «محرم»، خلال لقاء ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي محمود السعيد، أن إحالة مشروع قانون للتفكير في إنشاء هيئة أو جهة تكون مسؤولة وضع سياسات ورؤى التعليم في مصر، تعد خطوة على الطريق، وتعكس جدية الدولة في التفكير بقضية التعليم، وأن إصلاح التعليم شيء مهم.

جدية الدولة

ولفت أن كل خبراء التربية يؤكدون على أهمية وجود كيان ما بغض النظر عن شكله ليكون مسؤولاً عن توحيد ووضع سياسات ورؤى التعليم بكل مراحله، وتعد هذه الخطوة مهمة للغاية.

https://www.youtube.com/channel/UC65F33K2cXk9hGDbOQYhTOw/live?app=desktop