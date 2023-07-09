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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو العينين: نحتاج إلى حوافز استثنائية لجذب فرص الاستثمار الكبيرة المتاحة بالعالم

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

كشف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن تشجيع الاستثمار الخاص؛ هو الأولوية الأولى للدولة في اللحظة الراهنة، مؤكدا أن هناك إرادة قوية وحرص من الرئيس السيسي على دفع الاستثمار الخاص.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب بشأن قانون الاستثمار، والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الاستثمار هو مفتاح الحل لكثير من التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة.

وأشار إلى أنه  فى ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم؛ نحتاج إلى حوافز استثنائية لجذب فرص الاستثمار الكبيرة المتاحة فى العالم.

وأكد أن العالم سوق مفتوحة أمام الاستثمار، ومن يتحرك أسرع، ويقدم حوافز أكبر، وتكاليف أقل؛ سيتمكن من اقتناص الفرص المتاحة، مضيفا أن كثرة التعديلات في القانون- رغم توجهها الإيجابي- لا تُحدث الأثر المستهدف في سوق الاستثمار، بل تؤدي إلى صعوبة فهم القانون.

واستطرد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب: أطالب بإصدار قانون شامل جديد تماما للاستثمار، يتم من خلاله الترويج لمصر، وعمل “براند جديد” لها.

وأوضح أن القانون الجديد، يجب أن يتضمن المزايا والحوافز التي ترتقي بتنافسية مصر، وتضعها بقوة على خريطة الاستثمار إقليميا وعالميا.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن مصر لديها إمكانيات كبيرة، طبيعية وبشرية، وموقع جغرافي، وبنية أساسية، واتفاقيات تجارة حرة مع إفريقيا والعرب وأوروبا.

واختتم النائب محمد أبو العينين، مشيرا إلى أن إمكانيات مصر تؤهلها إلى استقطاب استثمارات ضخمة، ويجب ألا تكون المزايا والحوافز المقدمة في مصر، أقل، أو بعيدة عما يقدمه الآخرون.

أبو العينين وكيل مجلس النواب أحمد موسى الاستثمار الخاص الإعلامي أحمد موسى أبو العينين

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