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رئيس التحرير
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برلمان

أبو العينين: موقع مصر الجغرافي يمكنها من تحقيق مكاسب عديدة ويجعلها مركزا عالميا للوجستيات

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).

كما وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ- ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).

وقال "أبو العينين" إن موقع مصر الجغرافي يمكنها من تحقيق العديد من المكاسب، فمصر قد تكون مركز عالمي للتجارة واللوجيستيات، لدينا بحرين ونهر النيل وموانئ محورية، ولابد من تعظيم الإمكانيات التي حبانا الله بها.

وأضاف وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس: "ما يهمنا هو كيف تعظيم إمكانيات القيمة المضافة وبالتحديد عملية إدارة المنظومة".

وأكد أبو العينين أنه بالنسبة للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، يجب أن نسعى لتقديم ما هو جديد وما يختلف عما يقدمه العالم والربط بين الموانئ البحرية والبرية والسكك الحديدية.

النائب محمد أبو العينين محمد أبو العينين أبو العينين مجلس النواب ميناء شرق بورسعيد

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