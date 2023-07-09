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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد عبد العزيز: الشعب المصري كان في معركة وجود أثناء حكم الإخوان

خالد عبد العزيز
خالد عبد العزيز

قال المهندس خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، ووزير الشباب السابق، إن الأحزاب السياسية وجدت في الحوار الوطني منصة للتعبير عن وجهة نظرهم، تجاه العديد من القضايا.

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وتابع "عبد العزيز"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن البعض شكك في الحوار الوطني، ولكن الاداء الذي حدث في الجلسة الاولى، وموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإشراف الكامل على الانتخابات، وكلمة السيد الرئيس المسجلة في الجلسة المفتحة بتنفيذ مقترحات الحوار الوطني، أدى إلى الشعور بأهمية الحوار الوطني
وأشار إلى أن الثقافة والهوية الوطنية تهم الأسرة المصرية، بسبب الغزو الثقافي المتواجد في كل وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا أحدث قلق شديد لدى الأسرى المصرية، خوفًا من تغيير الهوية والثقافة.


وأضاف أن الشعب المصري لن يقبل بتغيير ثقافته، وهذا ما رفضه عمد قدوم جماعة الإخوان، لافتَا إلى أن الشعب المصري خرج في ثورة 30 يونيو بكل طوائفه، معقبًا: "كان في خليط من كل الطبقات في الشارع  ضد جماعة الإخوان". 


وأشار إلى أن الشعب المصري كان في معركة وجود أثناء حكم جماعة الإخوان، وكان يدافع عن هويته وثقافته،  مشيرًا إلى أن الشعب المصري بعدما نجح في ثورته قام بالعمل في كل القطاعات محاولة للخروج من الازمة، لكي يعوض ما خسره  من وقت أثناء الفوضى. 
ولفت إلى أن مصر استطاعت أن تمر من أزمة كبيرة جدًا أثناء ثورة 30 يونيو، وهذا بفضل تراكم الحضارة الموجودة لدى المصريين، معقبًا: "لا أعتقد ان هناك شعب آخر يستطيع أن يحمل ما تحمله الشعب المصري  خلال الفترة السابقة".

خالد عبد العزيز الأحزاب السياسية الحوار الوطني الإعلامي نشأت الديهي التواصل الاجتماعي الثقافــة والهويــة الوطنيــة

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