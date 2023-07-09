لسنا جزءا من الولايات المتحدة.. وزير إسرائيلي متطرف يوجه رسالة عاجلة لبايدن

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، اليوم الأحد، إنه على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يدرك أن إسرائيل ليست جزءا من الولايات المتحدة.

وأضاف إيتمار بن جفير في تصريحات له: "إذا كان بايدن يعتقد أن توزيع الأسلحة على الإسرائيليين تطرفا فأنا أدعوه لزيارة القدس والخليل".

وتابع وزير الأمن القومي الإسرائيلي: "أدعو بايدن لزيارة القدس والخليل ليرى أن التطرف الذي يتحدث عنه دافعه حب إسرائيل".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في لقاء مع CNN، إن الولايات المتحدة مازالت تري أن حل الدولتين هو المسار الصحيح لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وانتقد الرئيس الأمريكي، آراء بعض أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن بناء المستوطنات في الضفة الغربية، واصفا الحكومة الإسرائيلية بأنها الأكثر تطرفا من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير.

وأضاف بايدن أن هناك بعض أعضاء في الحكومة الإسرائيلية لديهم آراء بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية هم جزي من المشلكة، خاصة أولئك الأفراد في مجلس الوزراء الإسرائيلي الذين يقولون يمكننا الاستيطان في أي مكان نريده.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هناك تواصل دائم مع الحكومة الإسرائيلية، ونحاول تهدئة الوضع، ونأمل أن يواصل نتنياهو التحرك نحو الاعتدال والتغيير.