بالفيديو .. قوات الاحتلال تطلق النار باتجاه سيدة فلسطينية .. ما السبب؟

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن هناك أنباء عن محاولة طعن في القدس، مضيفة أن القوات قامت بـ "تحييد" منفذ الهجوم.

ونشر إعلام فلسطيني، فيديو عبر منصة "تويتر"، يوضح اللحظات الأولى لإطلاق قوات الاحتلال النار تجاه فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب من محطة القطار السريع في شارع "حاييم بارليف" بالقدس.

وأكدت مصادر محلية، أن السيدة الفلسطينية التي تم إطلاق النار تجاهها قرب حي الشيخ جراح بالقدس مصابة بجروح متوسطة في الأطراف السفلية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت القناة 14 العبرية، إن هناك أنباء أولية عن عملية طعن في شارع حاييم بارليف بالقدس.