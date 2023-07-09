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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالفيديو .. قوات الاحتلال تطلق النار باتجاه سيدة فلسطينية .. ما السبب؟

صدى البلد

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن هناك أنباء عن محاولة طعن في القدس، مضيفة أن القوات قامت بـ "تحييد" منفذ الهجوم.

ونشر إعلام فلسطيني، فيديو عبر منصة "تويتر"، يوضح اللحظات الأولى لإطلاق قوات الاحتلال النار تجاه فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب من محطة القطار السريع في شارع "حاييم بارليف" بالقدس.

وأكدت مصادر محلية، أن السيدة الفلسطينية التي تم إطلاق النار تجاهها قرب حي الشيخ جراح بالقدس مصابة بجروح متوسطة في الأطراف السفلية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت القناة 14 العبرية، إن هناك أنباء أولية عن عملية طعن في شارع حاييم بارليف بالقدس.

إسرائيل الشيخ جراح حي الشيخ جراح بالقدس فلسطين قوات الاحتلال وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق النار

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