إنجي أنور عن اقتحام الأقصى: حكومة الاحتلال أسرع "ديليفري" للتطرف في العالم

علقت الإعلامية إنجي أنور على اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم الاحد، من ناحية باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي قائلة: لو شخص مسلم اقتحم كنيسة أو معبد يهودي ولا حتى بوذي أو هندوسي في أي مكان في العالم ووقف يصلي ويقول الأذان هيتقال عليه متطرف، وهيتقاله خلاص الارض ضاقت بيك وسيبت كل جوامع العالم ورايح تصلي في مكان عبادة لدين أو عقيدة تانية؟ انت متطرف...انت إرهابي.

وأضافت انور في برنامج مصر جديدة الذي تقدمه عبر قناة etc مساء الاحد "لكن لو إنت يهودي اسرائيلي ورئيس حكومتك هو بنيامين نتنياهو لأ طبعا انت بالذات نأمنك يا باشا وانت مش متطرف ولا ارهابي ولا حاجة، فحكومة إسرائيل في خدمة المتطرفين، اتصل انت على الرقم المختصر وحكومة اسرائيل هتاخدك مكان ما انت عايز".

وأكملت "تحب تقتحم النهاردة المسجد الأقصى.. ولا الحرم الابراهيمي ولا كنيسة القيامة؟ إحنا أسرع ديليفري للتطرف في العالم.. وبنوفر حماية كاملة شاملة للاستفزاز، ومحدش في العالم هيجرؤ يقول عليك كلمة، ده العادي.

وأشارت الى أن مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليهود اقتحموا "الأقصى" بكل استفزاز وعملوا الطقوس التلمودية فى منطقة "باب الرحمة" والناحية الشرقية من المسجد الأقصى، وان هذا الامر اصبح عاديا، قائلة : تقريبا بقى فيه جدول لاقتحامات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال يوميا، ما عدا الجمعة والسبت، وعلشان يفرضوا سيطرتهم الكاملة على الحرم القدسى وتقسيمه ويتعمله جدول اقتحامات يبقى من الثوابت اللي العالم يعمل حسابه عليها، ولو حد من الفلسطينيين طلع اعترض.. يبقى أكيد إرهابي.

https://youtu.be/ih84dWxPNQ0