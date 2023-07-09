عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنجي أنور عن اقتحام الأقصى: حكومة الاحتلال أسرع "ديليفري" للتطرف في العالم

اعتداء الاحتلال الإسرائيلي
اعتداء الاحتلال الإسرائيلي

علقت الإعلامية إنجي أنور على اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم الاحد، من ناحية باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي قائلة: لو شخص مسلم اقتحم كنيسة أو معبد يهودي ولا حتى بوذي أو هندوسي في أي مكان في العالم ووقف يصلي ويقول الأذان هيتقال عليه متطرف، وهيتقاله خلاص الارض ضاقت بيك وسيبت كل جوامع العالم ورايح تصلي في مكان عبادة لدين أو عقيدة تانية؟ انت متطرف...انت إرهابي.

وأضافت انور في برنامج مصر جديدة الذي تقدمه عبر قناة etc مساء الاحد "لكن لو إنت يهودي اسرائيلي ورئيس حكومتك هو بنيامين نتنياهو لأ طبعا انت بالذات نأمنك يا باشا وانت مش متطرف ولا ارهابي ولا حاجة،  فحكومة إسرائيل في خدمة المتطرفين، اتصل انت على الرقم المختصر وحكومة اسرائيل هتاخدك مكان ما انت عايز". 

وأكملت "تحب تقتحم النهاردة المسجد الأقصى.. ولا الحرم الابراهيمي ولا كنيسة القيامة؟ إحنا أسرع ديليفري للتطرف في العالم.. وبنوفر حماية كاملة شاملة للاستفزاز، ومحدش في العالم هيجرؤ يقول عليك كلمة، ده العادي. 

وأشارت الى أن مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليهود اقتحموا "الأقصى" بكل استفزاز وعملوا الطقوس التلمودية فى منطقة "باب الرحمة" والناحية الشرقية من المسجد الأقصى، وان هذا الامر اصبح عاديا،  قائلة : تقريبا بقى فيه جدول لاقتحامات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال يوميا، ما عدا الجمعة والسبت، وعلشان يفرضوا سيطرتهم الكاملة على الحرم القدسى وتقسيمه ويتعمله جدول اقتحامات يبقى من الثوابت اللي العالم يعمل حسابه عليها، ولو حد من الفلسطينيين طلع اعترض.. يبقى أكيد إرهابي.

https://youtu.be/ih84dWxPNQ0

الاحتلال حكومة الاحتلال الأقصى اقتحام الاقصي انجي انور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

غلق صفحة رئاسة نادي الزمالك| المحكمة تعزل مرتضى منصور نهائيا.. و"الرياضة" تجهز البديل

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

كواليس خطف الأهلي الصفقة السوبر من الزمالك .. بالأرقام

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

موقف مرتضى من خوض انتخابات الزمالك .. تفاصيل مهمة

ترشيحاتنا

إعلان عاجل من الولايات المتحدة بشأن استخدام أوكرانيا القنابل العنقودية في روسيا

تقرير: إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي تتصدر أعمال لجنة التعليم بالحوار الوطني

مراقب ثانوية عامة يحكي لصدى البلد كواليس إنقاذ طالبة "راحت عليها نومة"

بعد ضبط أطنان لحوم فاسدة .. كيف تكتشف أنك تناولت منها

كامل الوزير: تكلفة ميناء العريش تقترب من 5 مليارات جنيه

سيدة تشتكى شقيقها: حرمنى من حضور جنازة والدى بسبب الميراث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الجيم.. دعاء حكم تثير الجدل بأنوثتها الطاغية| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز الأخضر؟

اهتمت بالعمل العام بين أفراد الشعب.. الذكرى الثانية لوفاة جيهان السادات |صور

قصة عروس لم تحضر حفل زفافها لهذا السبب

فيديو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ