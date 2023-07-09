عكرمة صبري: اقتحام باحات الأقصى يومية وتقام فيها عبادات تلمودية..فيديو

علق الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الاقصى على اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، قائلا: ان تلك الاقتحامات اصبحت يوميه عدا يومي الجمعة والسبت، ، وتتم بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأدان عكرمة صبري، في مداخله هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور عبر قناة etc والمذاع مساء اليوم الاحد، سلطات وحكومة الاحتال لحماتها هذه الاقتحامات من قبل الجماعات المتطرفة، معللا سبب وجود حراسه مع المقتحمين لباحات الاقصى بأنهم يدركون انهم معتدين على حقوق غيرهم وليسوا زائرين فالزائر يستأذن صاحب المكان، وان هذه يؤكد ان الموقف الرسمي الحكومي للاحتلال يؤيد هذه الاقتحامات.



وأوضح أن اقتحام باحات المسجد الاقصى كانت في البدابة تتم بدون اي عمل تعبدي، ثم تطورت وتجروأ بأداء صلوات تلمودية كانت في سابقا سرية، والآن هي علنية بصوت مسموع بينهم، مع رفعهم للعلم الاسرائيلي، لافتا الي انهم حاولوا تقديم القرابين وفشلوا.



واستنكر موقف المجتمع الدولي المؤيد لسلطات الاحتلال وزرا وبهتانا، لاسيما امريكا التي بررت هجوم قوات الاحتلال على جنين بأنه دفاع النفس، قائلا: نحن لا نعول على المجتمع الدولي، انما نأمل أن تتحمل الدول العربية مسؤوليتها، فالمسجد الاقصى ليس للفلسطنين وحدهم فهو شأنه كشان المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، فهم عليهم مسؤولية كما على الفلسطنين مسؤولية الدفاع عنه وحمايته.

