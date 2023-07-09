9 أورام بالرحم.. حورية فرغلي تروي تفاصيل معاناتها مع المرض ودخولها العمليات

كشفت الفنانة حورية فرغلي تفاصيل إجرائها عملية استئصال الرحم، قائلة:" أجريت عملية لإزالة 7 أورام منذ 10 سنوات، وحينها الطبيب أعطاني فرصة للزواج والإنجاب وعند الولادة سيزيل الرحم، ولكنني لم أتزوج، متابعة:" مع تكرار النزيف أضطر الطبيب لازالة الرحم "



وأضافت “حورية فرغلي” خلال مداخلتها ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”،:" أعاني منذ ست سنوات من النزيف الغير الطبيعي، ونتيجة لذلك انخفضت نسبة الهيموجلوبين لدي حتى وصلت إلى 3، وأصبت بـ أنيميا غير طبيعية".



واسترسلت:" والدي جراح وتواصل مع طبيب لإزالة الرحم، وأكد لي أن العملية لن تستغرق النصف ساعة، وستتم بالمنظار"، متابعة:" روحت المستشفى الساعة 7 صباحاً، وبعد إجراء الفحوصات دخلت غرفة العمليات".



وأكملت" اكتشفوا تسع أورام وكل ورم مقاسه 6*4 سم، والعملية إستغرقت أربع ساعات بدلاً من ساعتين وعندما قمنا بإجراء فحص الاورام ثبت أنها حميدة ".



وأوضحت: الطبيب أزال الرحم وعتق الرحم، متابعة:"كنت بعيط قبل العملية رغم اني كنت عارفة ومتأكدة أني عندي 46 سنة، ومفيش فرصة لوجود أطفال، بس كان فيه أمل ولو صغير".



ولفتت إلى أنها قرتت تبني أطفال، وبالفعل ذهبت وتبنت طفلين من ذوي الاحتياجات، متابعة:" رفضوا أنهم يعيشوا في البيت معايا عشان مش متزوجة ومع الوقت توفوا".



وكشفت أن الفنانة القديرة صفية العمري تتواصل معها بإستمرار، قائلة : " ماما كانت معايا بس في العمليات ومحدش من الوسط كان معايا لاني ماليش اصحاب في الوسط ولكن الفنانة القديرة صفية العمري رغم أني لم اقابلها جابت تليفوني وبتتواصل معايا بإستمرار وبتتواصل معايا تقريباً كل ساعة "

