من ملكة جمال لأزمات تهد جبال|حورية فرغلي..حكاية حزينة انتهت بالحرمان من الإنجاب

منذ أن ظهرت الفنانة حورية فرغلي على الشاشة، وهي أيقونة مثيرة للجدل، إذ انتشرت الكثير من الأقاويل المتضاربه حولها، إلا أنها دائمًا ما كانت تخرج تتحدث بكل وضوح عن الأزمات التي تواجهها في حياتها، وتقطع كل خيوط الإشاعات التي دائمًا ما تدور حولها.

تعرضت الفنانة حورية فرغلي للكثير من الأزمات خلال حياتها جعلتها تعاني من الوحدة والاكتئاب، أخرها خضوعها لعملية جراحية استئصلت خلالها الرحم، لتفقد بذلك القدرة نهائيُا على الإنجاب…

وفاة خطيبها قبل الزفاف بيوم

عاشت الفنانة حورية فرغلي قصة حب كبيرة في وقت سابق، لتقرر هي وحبيبها الزواج، وبالفعل تمت خطبتهما، إلا أنه وقبل حفل زفافهما بيوم واحد، توفى خطيبها في حادث سير، ودخلت في نوبه من الاكتئاب إلا أنها حاول تجاوز أحزانها فيما بعد.

بعد فترة طويلة تمت خطبة الفنانة حورية فرغلي على شخص أخر إلا أنه تركها دون أن يبرر موقفه بعد ما روت له تفاصيل دورها في فيلم « كلمني شكرًا».

حادث كسر أنفها

ظهرت الفنانة حورية فرغلي خلال تأديتها أدوارها الفنية على شاشة الدراما المصرية، وبات الجميع يتحدث عن أنفها وأنها اجرت عمليات تجميل لتصغير انفها، دون أن يعي أحد السبب وراء إجرائها تلك العملية، إلا أنها خرجت وأوضحت في لقاءات تليفزيونية فيما بعد سبب إجراء عملية تجميل لأنفها.

أوضحت الفنانة حورية فرغلي أنها بينما كانت تمارس رياضتها المفضلة « الفروسية»، تعرضت لحادث أثناء ركوبها الخيل، حيث سقطت من على الحصان بعد أن قفز في الهواء، ما تسبب في حدوث كسر في أنفها وإصاباتها في فقرات الظهر.

حورية فرغلي

مشكلة في التنفس افسدت مظهر انفها

كانت الفنانة حورية فرغلي تعاني من مشكلات في التنفس بسبب خطأ طبي، فتوجهت على الفور لأحد الأطباء المتخصصين في الأنف والأذن لمعالجة تلك المشكلة، إلا أنه أفسد مظهر أنفها تمامًا، فحاولت إجراء عملية تجميل في محاولة لإصلاح ما أفسده الطبيب إلا أن تلك العملية لم تنجح أيضًا.

القدر يحول ضد رغبتها في الإنجاب

كثيرًا ما تمنت الفنانة حورية فرغلي ان تُصبح أمًا، إلا أن القدر حال بين ذلك، فكانت تعاني من عيب خلقي وراثي منذ ولادتها يمنعها من الإنجاب بعد سن الأربعين، هو صغر حجم الرحم بسبب أورام ليفية.

انتهت جميع فرص الفنانة حورية فرغلي للإنجاب بإجرائها عملية استئصال الرحم، لتستمر سلسلة معاناتها.