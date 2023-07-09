حسام هزاع: السياحة الحصان الأسود للاقتصاد القومي

أكد حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أهمية حديث مواقع السياحة العالمية عن عوامل الجذب السياحي في مصر، قائلا:" مثل تلك التقارير تعد واحدة من أهم عوامل جذب السياحة.

أضاف “حسام هزاع” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة المحور، أن تلك التقارير الإيجابية عن السياحة، لها أهمية كبيرة، فهي تمثل عامل جذب رائع للسياحة، كما أنه يعطي مصداقية على جودة المستوى السياحي في مصر

واسترسل: تقرير ديلي ميل بمثابة دعاية مجانية للسياحة في مصر، مشددا على أن مصر مليئة بالمناطق السياحية المتنوعة، التي تجذب السائحين من مختلف البلاد.

وأوضح أن تسليط الضوء على السياحة المصرية يكون له تأثير كبير على الوضع السياحي في مصر، متوقعا أن يصل عدد السياح هذا الموسم لأكثر من 15 مليون سائح، بإجمالي 15 مليار دولار.



وشدد على أن السياحة ستكون الحصان الأسود للاقتصاد المصري.