طلب عاجل من أحمد عيد عبد الملك لإدارة الزمالك بشأن نجم الفريق

أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم الكرة المصرية السابق، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، كان من الصعب الحكم عليه في بداية عمله مع الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أنه سبق وكرر نفس الأمر، خلال وجود سواريش مع الأهلي، وكذلك كولر في بدايته مع الفريق.

وقال عبد الملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”، الذي يبث عبر قناة “Etc”: "أوسوريو قام بتجربة طريقة جديدة مع الزمالك، ودخول أحمد فتوح وشيكابالا ضمن منظومة الفريق؛ أسهم في تقديم أداء جيد، والمدرب يقدم عملًا جيدًا، وتحسن المستوى بشكل كبير، والفريق أصبح له شكل مؤخرًا، ويحقق مكاسب بنتائج جيدة".

وأضاف: "يجب الإشادة بجراءة أوسوريو الذي يلعب بعناصر جديدة، وآخرهم (إيشو)، والمدرب تحدى الجميع، وتمسك بطريقة اللعب، وأثبت صحتها، والزمالك فقد العديد من اللاعبين المؤثرين، وآخرهم سيف جعفر ويوسف أسامة، وقبلهما إمام عاشور في منتصف الموسم، وفي بداية الموسم بن شرقي ومحمود علاء وغيرهم".

وواصل: "أوسوريو أيضا يتفادى جميع الأخطاء، ويدفع باللاعبين في عدة مراكز، وهو شيء جيد للغاية، كما تألق محمود عبدالرازق شيكابالا بشكل جيد في الفترة الماضية؛ لأنه يتدرب بشكل مميز، كما أنه مميز في التمريرات والمراوغة، ويلعب على الأطراف بشكل رائع، ومستواه في تطور واضح".

وأكمل: "أوسوريو يمنح لاعبي الزمالك حرية التحرك داخل أرضية الملعب، وهي ميزة جيدة، كما ظهر أكثر من لاعب بحالة جيدة، وتحركات سيد نيمار ونداي في لقاء فيوتشر مع سيف الجزيري وناصر منسي داخل الملعب، أسهمت في عودة الفريق خلال لقاء فيوتشر".

وتابع: "ناصر منسي يقاتل للعب أساسيا في الزمالك، وأحمد سيد زيزو يواصل تقديم أداء مبهر في المراحل الحاسمة، ومنذ ثلاثة مواسم، وهو في حالة تركيز جيدة، ويقدم أداء رائعا مع الزمالك".

وطالب عيد، إدارة نادي الزمالك، بالإسراع في تجديد عقد أحمد فتوح، مؤكدا أنه لاعب كبير وموهوب، ولا بد من إنهاء ملف الإبقاء عليه لسنوات داخل النادي.

كما أشار إلى أن فتوح مع الونش وزيزو، هم أساس مشروع الفريق الأبيض، ولا بد من البناء عليهم مع اللاعبين الشباب والصفقات الجديدة.

الزمالك والصفقات الجديدة

ونوه بأن الزمالك في حاجة لضم صفقات جديدة، خصوصا في مراكز “الدفاع ووسط الملعب والجناحين”، وبشكل خاص مع ارتباط الفريق بمباريات قوية في عدة بطولات مختلفة، والبداية في البطولة العربية، كما أن عمر جابر قدم أداء جيدا خلال مشاركته أمام فيوتشر، وأوسوريو سيستفيد من قدراته وخبراته، لكنه كان سيئ الحظ؛ بسبب الحالة التي يمر بها الفريق مطلع الموسم الجاري.

واختتم تصريحاته: "أوسوريو قام بالدفع بـ إبراهيما نداي في أكثر من مركز خلال الفترة الأخيرة، في الهجوم والدفاع، حيث ظهر في مركز الظهير الأيسر أمام فيوتشر، وهناك تطور واضح في مستوى اللاعب، مثلما حدث مع بيرسي تاو في الأهلي، الذي يشارك بصفة دائمة، وتألق مع الفريق الأحمر".