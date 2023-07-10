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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق دورة تدريبية لتشغيل منظومة إصدار التراخيص بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

انطلقت أمس الإثنين، في محافظة البحر الأحمر دورة تدريبية تنشيطية للقائمين على تشغيل منظومة إصدار تراخيص المحال العامة والمراكز التكنولوجية والجهات الخارجية. تأتي هذه الدورة في إطار التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة البحر الأحمر في تحسين أداء تقديم الخدمات لمواطني المحليات.

تستمر الدورة التدريبية لمدة خمسة أيام من 9 يوليو إلى 13 يوليو 2023، وتهدف إلى تحسين منظومة إصدار التراخيص وتطوير أداء خدمات المحليات. تشمل الدورة تدريبًا مكثفًا يتم تقديمه من قبل خبراء ومتخصصين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

يشمل محتوى الدورة تعزيز مهارات ومعرفة القائمين على تشغيل المنظومة لتحقيق كفاءة عالية وتلبية المعايير المهنية الحديثة. من المتوقع أن تسهم هذه الدورة في تحسين تجربة المواطنين وتقديم خدمات متميزة في مجال تراخيص المحال العامة والمراكز التكنولوجية.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التعاون بين الوزارات والمحافظات. وتعكس التزام الحكومة بتحقيق التطور الشامل والمستدام في مختلف جوانب الحياة المحلية.

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