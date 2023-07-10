كولر يرفض رحيل تاو عن الأهلي بعد تلقيه عرضا من بيرنلي

كشف الإعلامي وليد الحديدي عن رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي حسم قراره بشأن رغبة الجنوب افريقي بيرسي تاو لاعب الفريق في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري بسبب انشغاله بحسم بطولة الدوري.

وقال الحديدي في تصريحات خلال برنامج بوكس تو بوكس، أن بيرسي تاو عقد جلسة مع كولر للحصول علي موافقته الفنية بشأن احترافه الأوروبي بعد تلقيه عرضا عن طريق وكيل أعماله برغبة نادي بيرنلي الإنجليزي التعاقد معه .

وأضاف أن السويسري طلب من اللاعب تأجيل أي أمور بشأن الرحيل لحين الإنتهاء من المرحلة الحالية التي يخوض فيها الفريق المباريات المتبقية لحسم اللقب المحلي .

وأشار إلي أن كولر شدد خلال جلسته مع بيرسي تاو بضرورة التركيز مع الفريق وتأجيل مناقشة رحيله في الوقت الراهن من أجل إنهاء المسم بحصد اللقب الخامس للفريق .

وأوضح أن رغبة بيرسي تاو في الرحيل تأتي بعد تلقيه مكالمة من مدربه فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بيرنلي والذي سبق ووتدرب مع في نادي أندرلخت البلجيكي.