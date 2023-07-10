مفاجأة في أسعار النفط عقب توقعات التضخم وخفض الإنتاج

انخفضت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين إذ تحلى المستثمرون بالحذر قبيل إعلان بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، فيما دعمت تخفيضات متوقعة في إنتاج الخام من السعودية وروسيا السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3% إلى 78.25 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.4% إلى 73.57 دولار للبرميل.



وقالت تينا تينغ المحللة في سي.إم.سي ماركتس "تجار النفط قد يكونوا حذرين قبل إعلان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ومجموعة بيانات اقتصادية صينية هذا الأسبوع.



لكنها أضافت أن أسعار الخام قد ترتفع بعد إعلان مجموعة أوبك+ عن خططها بخصوص المزيد من الخفض في الإمدادات.

وارتفع الخامان بأكثر من 4% في الأسبوع الماضي ليلامسا أعلى مستوى منذ مايو ويسجلا ارتفاعا لثاني أسبوع على التوالي بعد تعهد السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم بخفض الإمدادات في أغسطس.