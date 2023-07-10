رجل يقتحم معرض سيارات بالإمارات بحقيبة أموال| فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه رجل وهو يدخل أحد معارض السيارات الفارهة بالإمارات وكان يتعبه رجلان يحملان حقيبة بها مبالغ هائلة من الأموال .

رجل يقتحم معرض سيارات بالإمارات بحقيبة أموال

وعندما دخل الرجل الي معرض السيارات بدأ بالتحدث بنبرة صوت بها استعلاء علي العاملين بالمعرض ، طالبا مقابلة مدير المعرض بنفسة، وعندما وصل المدير بدا في الحديث اليه وقام بسؤاله عن أسعار السيارات الفارهة جدا بالمعرض .

وبعدها قدم له مدير المعرض عدة سيارات فارهة وغالية الثمن، فرد علية قائلا " أريد أغلي سيارة بالمعرض " ، بالإضافة إلى أن الرجل الذى قام بالدخول إلى المعرض قام بتوزيع الأموال علي العاملين بالمعرض، ومنهم مالك المعرض أيضا.

رجل يقتحم معرض سيارات بالإمارات بحقيبة أموال

بعد الانتهاء من حديث الرجل مع مالك المعرض طلب منه شراءه عدة سيارات في وقت واحد من نوع "مرسيدس، ورولز رويس، وأودي.



بعد انتشار ذلك الفيديو أصدرت النيابة العامة الاتحادية بالإمارات قرار بحبس الرجل، الذي قالت إنه "مقيم يحمل جنسية آسيوية"، ووجهت له عدة اتهامات، منها نشر محتوى لا يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي، ويسيء إلى المجتمع الإماراتي.

رجل يقتحم معرض سيارات بالإمارات بحقيبة أموال

والجدير بالذكر أيضا أن النيابة أمرت باستدعاء مالك معرض السيارات الذي صور فيه مقطع الفيديو، الذى انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي .